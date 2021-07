Switch OLED : un coût de production peu éloigné de celui de la Switch classique

La Switch OLED fait toujours débat alors même qu'elle n'est pas encore disponible sur le marché et Bloomberg jette un peu plus d'huile sur le feu en dévoilant les couts de production de la console.

Selon des informations rapportées par Bloomberg, la Switch OLED afficherait un cout de production à peine plus élevé que celui de la Switch classique.

Rappelons que la Switch OLED se démarque de la version classique principalement par sa technologie d'écran, avec une dalle OLED de 7 pouces, soit légèrement plus grande, mais aussi 64 Go de stockage et un port Ethernet situé sur son dock.

D'après des documents récupérés par Bloomberg, la nouvelle Switch OLED ne couterait que 10$ de plus à produire comparé à un modèle standard. L'écran OLED en lui-même couterait 3 à 5 dollars de plus que l'écran traditionnel, et les 32 Go de mémoire supplémentaire ne couteraient que 3,5 dollars de plus. Le reste se partage entre le port Ethernet et le nouveau support ajustable.

La Switch OLED est attendue au prix de 349€ en France, soit 50€ de plus que la version classique ce qui permet à Nintendo de réaliser 40€ de marge supplémentaire avec sa console, sans changement majeur... La Switch classique pour sa part n'a jamais changé de prix depuis son lancement en 2017 et ce, malgré des économies d'échelle.