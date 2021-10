Switch Online : d'autres jeux N64 et Megadrive repérés

Alors que l'arrivée des jeux Nintendo 64 sur le service Switch Online suscite quelques critiques du fait de bugs et problèmes divers, le datamining fait déjà mention de nouveaux jeux.

En début de semaine, Nintendo lançait officiellement son Switch Online + expansion pack qui permet de jouer à quelques jeux Nintendo 64 via l'émulation.

On a pu voir que tout n'est pas encore au point, notamment avec une foule de bugs et une optimisation clairement à revoir... En attendant que Nintendo corrige le tir, il apparait que la marque a déjà prévu une nouvelle fournée de jeux.

Les dataminers ont ainsi fouiné dans le code de l'application et découvert une liste de 38 titres Nintendo 64 et 52 titres Megadrive qui devraient être proposés dans les semaines et mois qui viennent.

Mieux encore, il apparait que certaines lignes de code évoquent une gamme inédite correspondant à une nouvelle console encore non intégrée au Switch Online. Selon les dernières rumeurs, il pourrait s'agir de la Game Boy, un pack ayant été évoqué par Nintendo il y a plusieurs mois.