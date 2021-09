Switch : le pack additionnel Game Boy est toujours d'actualité

Il y a quelques mois Nintendo évoquait l'arrivée prochaine d'un pack additionnel dédié aux jeux Game Boy et Game Boy Color pour son Nintendo Switch Online. Finalement, ce sont les packs N64 et Megadrive qui ont été dévoilés en début de semaine.

Que l'on se rassure toutefois, Nintendo a confirmé que les packs additionnels dédiés à son ancienne console portable étaient toujours bien d'actualité, et qu'ils sortiraient après ceux évoqués plus haut.

Nintendo devrait se servir des packs N64 et MegaDrive pour prendre la température du côté des utilisateurs. D'ailleurs, si aucun prix n'a encore été évoqué pour ces packs, c'est sans doute que Nintendo cherche encore le bon chiffre... En fonction de la réaction du public, Nintendo pourra choisir de déployer ses packs Game Boy et Game Boy Color avec un prix plus ajusté et un catalogue plus ou moins fourni.

Malgré tout, l'affaire pourrait prendre quelques mois, et on pourrait ne pas voir les jeux Game Boy s'inviter sur Switch avant le début d'année prochaine.