Switch pro : ça se confirme !

Questionnée depuis plusieurs mois sur la préparation d'une nouvelle version plus puissante de sa console hybride, Nintendo dément tout projet et botte en touche de façon systématique.

Mais l'idée de voir une Switch Pro arriver se confirme grâce aux déclarations de Steven V Abramson, PDG d'Universal Display Corporation, un fournisseur d'écrans OLED et de technologies liées à ces écrans.

Dans le cadre d'une conférence téléphonique pour présenter les résultats financiers du groupe, ce dernier a clairement abordé le sujet de la Switch Pro et de son écran : " Du côté du marché du jeu vidéo, nos rapports nous indiquent que, pour la première fois, Ninteno a choisi un écran OLED pour la prochaine Switch Pro en raison des atouts de l'OLED comme les contrastes plus élevés et temps de réponse plus faibles."

Bloomberg de son côté martèle que la Switch Pro est bel et bien en préparation depuis plusieurs mois, citant plusieurs sources fiables au sein du groupe nippon. Le site évoque un écran Samsung OLED de 6,2 pouces en 720P, et la production de la console serait lancée en juillet prochain.