Nintendo Switch : la console bien partie pour battre des records

Nintendo espère atteindre un volume record de consoles Switch produites durant son exercice fiscal actuel, profitant toujours de l'engouement autour du produit et de sa disponibilité.

Malgré une présence sur le marché depuis plusieurs années, la console Switch de Nintendo a connu un beau succès durant la crise sanitaire de 2020 et pourrait faire encore mieux cette année, la firme espérant atteindre un volume record de 30 millions d'unités durant l'exercice fiscal en cours, selon une information du Nikkei.

La firme nippone a pris les devants pour renforcer ses approvisionnements en composants et accélérer la cadence de production. Malgré ses presque cinq années d'existence, la console se porte toujours très bien et reste plébiscitée dans le climat de crise sanitaire et de confinements à répétition.

Elle profite également d'une disponibilité que n'ont pas les consoles de salon de dernière génération PS5 et Xbox et de lancements de jeux attractifs. Si le volume de 30 millions d'unités se concrétise, Nintendo aura vendu quelque 110 millions de consoles Switch depuis son lancement, dépassant la Wii.

Après la Switch Lite de 2019, la firme devrait relancer l'intérêt pour sa console avec une nouvelle version offrant de meilleurs graphismes. La future Switch Pro (nom à confirmer) pourrait profiter d'une architecture matérielle renouvelée Nvidia Lovelace pour la partie graphique et un CPU plus récent que l'actuel Tegra de la Switch.

L'écosystème se porte bien également avec un doublement du nombre d'abonnés au service Nintendo Switch Online l'an dernier. Nintendo n'en reste pas moins soumis à la pénurie de composants qui touche actuellement de nombreux secteurs et, tout en ayant sécurisé ses approvisionnements, le groupe n'exclut pas des difficultés de production plus tard dans l'année.