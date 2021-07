Switch : ça surchauffe du côté de la console de Nintendo

La montée des températures estivales entraine quelques déconvenues chez les joueurs de Nintendo Switch : la température de leur machine a tendance à s'emballer et la machine surchauffe.

Le gros des cas a été repéré au Japon, qui connait une vague de chaleur exceptionnelle ces dernières semaines, le tout combiné à une humidité très importante. Chez un nombre grandissant de joueurs Switch, la surchauffe intervient assez rapidement avec des bugs ou l'arrêt complet de la console qui s'éteint par mesure de sécurité.





Interpellée sur le sujet, Nintendo a publié quelques recommandations sur Twitter. La marque confirme que la Switch peut effectivement rencontrer des problèmes de surchauffe dans les environnements trop chauds, et recommande de jouer lorsque la température ambiante est située entre 5 et 35°C. Les joueurs sont également invités à ne pas bloquer les orifices d'entrée et de sortie d'air de la console et de bien installer le dock de la console pour faciliter la circulation d'air au besoin.

En clair Nintendo recommande aux joueurs de ne pas jouer l'été... Une situation difficilement acceptable pour les joueurs. Reste que dans les faits, ces derniers mois ont vu arriver sur la machine des jeux de plus en plus gourmands qui contraignent la machine à pousser ses performances au maximum, alors même que le système de refroidissement de la console est limité par un équipement léger qui plus est contraint par une enveloppe très réduite.

La situation est toutefois révélatrice des limites de la console, contrainte parfois d'aller jusqu'à la surchauffe pour proposer certains jeux, là où une machine dotée d'un peu plus de puissance aurait pu s'en tirer avec plus d'aisance.