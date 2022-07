Quitter l'iPhone : Switch To Android pour tous les smartphones Android 12

Afin de permettre à un utilisateur d'iPhone de passer facilement à un nouvel appareil Android, Google a introduit une application Switch To Android (ou Passer à Android). Le transfert des données peut se faire sans le recours à un câble si souhaité.

L'application était jusqu'à présent limitée aux seuls smartphones Google Pixel. Elle est désormais déployée pour une prise en charge de tous les smartphones équipés d'Android 12 (ou version ultérieure à venir).

Rappelons que Apple propose de son côté une application Move to iOS disponible dans le Google Play Store afin de faciliter la migration d'un smartphone Android vers un iPhone.

Pour un transfert plus commode

" L'application Switch To Android de Google vous aide à transférer rapidement et de manière sécurisée vos données les plus importantes (photos, vidéos, contacts et événements d'agenda) vers un tout nouvel appareil Android, sans vous encombrer de câbles (ndlr : via connexion Wi-Fi) ", écrit Google dans l'App Store.

Il est ajouté que l'application guide pendant les étapes importantes de la configuration de l'appareil, " comme la désactivation d'iMessage pour ne pas manquer les SMS de vos proches. " Le transfert de l'historique WhatsApp est en outre aussi de la partie.

L'application nécessite bien évidemment des autorisations idoines pour le transfert des données vers le smartphone Android.