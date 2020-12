Test Synology DS420+ : 4 baies pour un NAS polyvalent et performant

Synology continue de renouveler sa gamme de NAS et c'est le DS420+ qui est aujourd'hui mis en avant avec une solution toujours plus professionnelle et performante.

4 baies pour les particuliers et professionnels

Synology continue de renouveler sa gamme de NAS et, après le récent NAS DS220+ que nous avions testé, c'est le DS420+ qui est aujourd'hui mis en avant avec une solution toujours plus professionnelle et performante.

Synology reste actuellement leader sur le marché des NAS (serveur de stockage en réseau) pour particuliers comme pour professionnels, notamment grâce à des boitiers dotés d'une configuration sérieuse et évolutive et d'un environnement logiciel sans cesse en évolution.

Le DS420+ représente bien cette double orientation avec un boitier à la fois très performant et évolutif, qui s'adapte aux utilisateurs lambda comme aux plus exigeants avec une polyvalence extrême.





Design / Ergonomie

Pas de grande révolution du côté du design du DS420+ : on retrouve un NAS 4 baies (en fait pour être précis 4 baies pour disque dur et 2 ports pour SSD au format M.2) on ne peut plus standard chez la marque : un boitier relativement compact qui propose 4 tiroirs en façade.

Le tout reste particulièrement sobre avec 5 témoins lumineux sur la tranche, un port USB 3.0 en façade, un bouton d'allumage et 4 tiroirs hot swap sur la face avant. A l'arrière on retrouve deux ports Gigabit LAN ainsi qu'un port USB 3.0 et un port alimentation. On peut apercevoir les deux ventilateurs de 92 mm nécessaires au refroidissement des disques durs. En revanche, tout comme pour le DS220+ on note la disparition du port eSATA qui permettait la connexion à une extension de stockage.

Au-dessous de l'appareil, on accède aux deux trappes qui cachent les 2 ports M.2 permettant d'accueillir des SSD.

En interne, on retrouve les fameux tiroirs à disque dur sans outils qui permettent un changement à chaud. Chaque disque est monté sur des silent bloc qui permettent d'absorber les vibrations, le montage ne nécessite aucun outil ni même de vis, et le tout peut être assemblé en moins de 5 minutes.

Au coeur du DS420+, on retrouve un processeur Intel Celeron J4025 qui affiche deux coeurs cadencés à 2 GHz et jusqu'à 2,9 GHz en mode Turbo Boost. Ce dernier est associé à 2 Go de mémoire DDR4 qu'il sera possible d'étendre grâce au port mémoire disponible et accessible en retirant la baie la plus à droite. Synology évoque une prise en charge de 6 Go maximum pour la RAM et jusqu'à 64 To pour la partie stockage (108 To avec les deux baies M.2).

Comme pour tous les NAS de ce type, l'alimentation n'est pas intégrée et se reporte donc à travers un bloc d'alimentation externe imposant. Si cela n'est pas toujours pratique en termes d'encombrement, ce choix permet d'assurer un refroidissement optimal au niveau des disques durs.

À vide, le NAS pèse 2,18 kg, et la consommation annoncée est de 28W et 8W en veille.

Concernant l'équipement, le DS420+ se présente comme une évolution du DS418 qu'il remplace, et comme un modèle plus accessible et juste en deçà du plus ancien DS918+.

Une fois les disques positionnés dans les baies, il suffit d'allumer le NAS et de se laisser guider via l'espace http://find.synology.com pour accéder à ce dernier et y installer DiskStation Manager.





DSM et performances

Au moment de notre test, c'est toujours DSM 6 qui était à l'oeuvre du côté de la couche logicielle même si la version 7.0 ne devrait pas tarder à arriver, la dernière phase beta ayant démarrée il y a quelques jours.

Et comme toujours, le système de Synology est sans faille ! Prenant l'aspect d'un véritable syst_me d'exploitation à l'image de Windows, on accède à un bureau virtuel qui permet d'installer des paquets (applications) en fonction des besoins.

Concernant les formats de système de fichiers supportés, on recense le Btrfs, EXT3, EXT4, FAT, NTFS, HFS+ et exFAT. Concernant les types de RAID pris en charge, on compte le JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID6, RAID 10 et le mode SYnology Hybrid RAID.

DSM permettra ainsi de transformer son NAS en ce que l'on souhaite : du serveur Web au Cloud privé, stockage réseau UPnP, serveur multimédia, serveur mail, stockage de système de vidéosurveillance... Les usages sont nombreux et DSM regorge de fonctionnalités et d'options de paramétrage et télémétrie pour toujours surveiller l'état de son NAS.

Notons que certaines applications trouvent des pendants sur mobile pour accéder plus facilement à ses photos, sa musique ou ses documents à distance par exemple.

Dans la configuration de base, il est complexe de profiter du service de virtualisation : 2 Go de RAM se montrent bien trop maigre pour assurer la fonctionnalité. Les choses deviennent accessibles à partir de 8 Go de RAM, mais au prix de pas mal de lourdeurs toutefois.

Tout comme avec le DS220+ qui partage la même base matérielle, les performances sont bonnes, mais il faudra également faire l'impasse sur le transcodage 4K : la configuration se montre à l'aise en 1080P, mais pas au-delà.

Nos tests menés avec des HDD WD Red 4To en RAID 1 se sont montrés dans la lignée de ceux effectués sur le DS220+ avec des transferts situés au-delà des 110 Mo en lecture et autour des 105 Mo/s en écriture, quelle que soit la taille des fichiers.



Bilan

Le DS420+ offre une belle évolution matérielle, mais pas de véritable montée en gamme. Les ports M.2 permettent de doper les performances du NAS qui offre des prestations plus que satisfaisantes pour les particuliers et les utilisateurs exigeants.

Les professionnels seront limités par le processeur Celeron et les 2 Go de RAM, mais à moins de 600 euros, il est rare de trouver une configuration plus solide sur le marché avec autant de baies et de volumes de stockage.

Le DS420+ se présente ainsi comme une version plus grande que le DS220+ que nous avions testé il y a quelques semaines, qui permettra d'accéder à davantage de capacité de stockage en cas de besoin

La sauvegarde USB paramétrable en façade séduira les professionnels, tandis que les particuliers sauront apprécier le fonctionnement en silence et la fiabilité de l'ensemble. Le DS420+ s'impose, de par ses performances, son équipement et son prix, comme une référence sur le marché.

Le DS420+ est affiché généralement au prix public de 560 €. Vous pourrez le trouver actuellement à 529 € chez Amazon et Fnac, à 548 € chez Cdiscount ou à 559 € chez LDLC et Materiel.net.