T-Mobile enquête sur un piratage

L'opérateur de télécommunications T-Mobile confirme avoir été la victime d'une intrusion dans son système d'information et évoque un accès non autorisé à des données. Il souligne ne pas être encore en mesure de déterminer si des données personnelles d'utilisateurs sont concernées.

" Nous sommes convaincus que le point d'entrée utilisé pour obtenir l'accès a été fermé, et nous poursuivons notre examen technique approfondi de la situation dans nos systèmes afin d'identifier la nature de toutes les données qui ont été consultées illégalement ", déclare T-Mobile.

L'opérateur américain prévient que l'enquête prendra un certain temps. " Tant que nous n'aurons pas terminé cette évaluation, nous ne pourrons pas confirmer le nombre d'enregistrements ou la validité des déclarations faites par d'autres. "

Un commerce sur le Dark Web

Selon Motherboard et les affirmations d'un groupe de hackers, T-Mobile a été la victime d'une fuite de données massive qui affecte plus de 100 millions de personnes. Les données ont été dérobées sur des serveurs de T-Mobile USA. Elles comprennent des noms, numéros de téléphone, adresses postales, numéros IMEI des appareils, numéros de sécurité sociale et de permis de conduire.

Dans un forum sur le Dark Web, il est proposé à la vente un jeu de données contenant 30 millions de numéros de sécurité sociale et de permis de conduire pour 6 bitcoins. Le reste des données ferait pour le moment l'objet d'une vente à titre privé.

Motherboard a pu consulter un échantillon des données et a été en mesure de confirmer qu'il contient des informations exactes sur des clients de T-Mobile.