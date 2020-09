Le bon plan du jour concerne la tablette Chuwi HiPad X 4G qui propose un écran de 10,1 pouces avec une dalle IPS qui permet une résolution d'écran de 1920 pixels x 1080 pixels. Cette tablette Chuwi exploite un SoC MediaTek MT6771V avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. Il est à noter que vous pourrez accroître cet espace de stockage via une carte micro SD. Son GPU est la Mali-G72.

La tablette propose une connectivité sans fil bien remplie avec le Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4 GHz / 5.0 GHz, le Bluetooth 4.2, mais surtout un modem 4G qui est compatible avec la bande des 800 MHz !

Au niveau photographie, la tablette propose une caméra frontale de 5 mégapixels, et un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière.

Enfin, cette tablette HiPad X est alimentée par une batterie de 7000 mAh, ce qui permet une très bonne autonomie pour cette gamme de prix. En effet, la marque annonce une autonomie d'environ 10 heures de visionnage vidéo.

La tablette Chuwi HiPad X 4G est actuellement en promotion chez Gearbest à 172 € grâce au code promotionnel GBCHUWI333.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos deniers bons plans concernant les meilleures promotions de la journée (Nintendo Switch, S20+, clé SanDisk, TV Philips..), mais aussi les imprimantes 3D Artillery Sidewinder X1, Ender-3 Pro et FLSun Q5 à prix réduit !