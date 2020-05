Bon plan : la tablette ANRY X20 en promotion, mais aussi Galaxy Tab S4, Huawei Matebook X Pro, Xiaomi...

Le bon plan du jour concerne la tablette tactile X20 de chez Anry qui est dotée d'un écran IPS de 10 pouces permettant une résolution HD de 1920 px x 1200 px, avec un fonctionnemant sous Android 9.0. De plus, elle est dotée d'un SOC Helio x20 et propose 4 Go de Ram et 64 Go de mémoire interne. Côté photo, elle offre une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels. Elle est également alimentée par une confortable batterie de 8000 mAh.

La tablette ANRY x20 est disponible chez Gearbest à 130 € seulement grâce au coupon de réduction G4B52757FB1EB001 incluant la livraison gratuite.



