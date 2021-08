La tablette Chuwi HiPad Pro 4G et le skateboard électrique TeamGee H20 en promotion, mais aussi...

Commençons par la tablette tactile Chuwi HiPad Pro 4G LTE qui bénéficie d’une belle réduction chez AliExpress.

Elle présente un écran de 10,8" en Full HD qui occupe 90 % du corps de la tablette. Elle est équipée d’un Soc Qualcomm Snapdragon 662 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Android 11 est installé et elle présente une compatibilité avec Widevine L1 pour le support du streaming en HD (Netflix, Prime Video, Disney +..).

Au niveau de la photo, on observe un capteur 8 MP sur l’avant de la coque et 5 MP sur l’arrière. La tablette est accompagnée d’une batterie de 7000 mAh qui offre une bonne autonomie et un chargeur de 24 W permettant une recharge rapide. De plus, cette version est fournie avec un clavier et un stylet.

Vous retrouverez la tablette Chuwi HiPad Pro 4G LTE en version avec un clavier et un stylet au prix de 320 € au lieu de 394 € avec le code FRAUG030 et la livraison gratuite.





Finissons avec le skateboard électrique TeamGee H20 également en promotion. Il est équipé d’un plateau de 94 cm avec 7 couches de bois d’érable et une couche de fibre de verre. Le skateboard est accompagné de 4 roues de 90 mm de diamètre en PU / SHR83A.

Le TeamGee H20 est monté avec deux moteurs de 480 W avec double entrainement permettant de rouler à 25 km/h. Côté autonomie, il est équipé d’une batterie de 7,5 Ah permettant de rouler pendant 30 km. Le skateboard aura besoin de deux heures pour être totalement chargé. Le tout est fourni avec une télécommande permettant le contrôle du longboard, et vous trouverez un écran LCD pour contrôler la vitesse et le niveau de batterie.

Le skateboard électrique TeamGee H20 en version standard est au prix réduit de 430 € avec le code TEAMGEE40 et avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Nous avons également sélectionné d’autres bons plans chez AliExpress :

Robot aspirateur

Dreame F9 à 209 € avec le code OURDREAME (France)

Dreame L10 Pro à 360 € au lieu de 430 € avec le code AEFR05 (France)





Aspirateur balai

Dreame V10 à 207 € au lieu de 245 € avec le code AEFR05 (France)

Dreame V11 à 281 € au lieu de 314 € avec le code AEFR05 (France)



