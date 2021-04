La tablette d'écriture et de dessin Xiaomi à partir de 11 € seulement !

Pour occuper efficacement les enfants en cette période de confinement, rien de mieux que cette tablette spéciale écriture et dessin de Xiaomi à tout petit prix.

La tablette d'écriture Mijia LCD Writing Board est à utiliser comme une ardoise. Disponible en deux tailles, 10 et 13,5 pouces, vous pourrez écrire dessus tout ce que vous souhaitez, ou encore dessiner, idéal pour les enfants par exemple, surtout qu'elle possède un filtre anti-lumière bleue.

L'écriture est de couleur bleue vert, et un simple appui sur le bouton principal permet d'effacer vos chefs-d'œuvre. Et pour éviter de tout perdre par inadvertance, un autre bouton permet de bloque la suppression. Remarque, il n'est pas possible de sauvegarder ou de transférer oeuvres.

La tablette est dotée d'un écran LCD sensible à la pression et se comporte comme une vraie ardoise sans temps de latence. Vous recevrez également un stylet magnétique qui se range directement sur le côté de la tablette et qui ne pèse que 7 grammes. Cette tablette, qui fonctionne à l'aide d'une pile bouton, possède une très bonne autonomie d'une année.

La tablette d'écriture de Xiaomi est actuellement en promotion dans sa version 10" à 11 € et dans sa version 13,5" à 22 € chez Gearbest !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





Vous pourrez trouver d'autres tablettes en promotion ci-dessous :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les robots aspirateurs Viomi SE, V2 Pro et V3 à prix réduit ou encore les ordinateurs portables en promotion pour le télétravail à la veille du confinement.