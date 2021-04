Le bon plan du jour concerne la tablette d'écriture Mijia et son écran LCD de 20". Une tablette d'écriture équipée de capteurs de pression pour que vous puissiez contrôler l'intensité de l'écriture que vous voulez appliquer. Celle-ci est fournie avec son stylo de seulement 7g qui vous permettra un mouvement souple tout au long de l'utilisation.

L'appareil est également idéal pour le dessin, et dispose d'une très bonne autonomie, avec les piles conçues à cet effet. Vous pouvez donc tout à fait réaliser des dégradés et autres modifications sur l'ensemble de vos oeuvres pour les rendre bien plus réalistes.

Vous trouverez la tablette d'écriture LCD Mijia à 28 € au lieu de 59 € grâce au code promo : X65E2D8761953000. Pour ceux qui cherchent des dimensions plus petites, la tablette existe aussi en version 10" à 11€ et 13,5" à 22 €.



Vous pourrez trouver d'autres promotions sur les routeurs chez Gearbest :

Routeur Xiaomi Pro Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons concernant les smartphones Poco X3 Pro et Redmi Note 10 en forte promotion à 169 €, mais aussi le robot aspirateur Yeedi K650 à prix cassé chez Amazon (129 € au lieu de 219 € !).