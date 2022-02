Belle réduction sur la tablette HUAWEI MatePad T10s mais aussi sur un casque , une TV, une caméra et un clavier

Aujourd'hui, on profite de belles réductions sur la tablette HUAWEI MatePad T10s, le casque Razer Kaira X, la caméra de sécurité Blink Outdoor, la TV Samsung Qled 70Q60A et le clavier Logitech G512.

Commençons avec la tablette tactile HUAWEI MatePad T10s qui profite d'une très belle réduction sur le site de la Fnac.

Elle est composée d'une dalle de 10,1" pour une définition de 1920 x 1200 px et la tablette est dotée de la technologie ClariVu permettant de jouir d'une immersion dans le monde que vous aimez. De plus, vous profitez de la protection visuelle Eye Comfort offrant un confort visuel avec une lumière bleue très diminuée.

La HUAWEI MatePad T10s intègre le SoC Kirin 710A avec 43 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de rajouter une micro SD. Le système d'exploitation EMUI10.1 basé sur Android 10 est installé sur la tablette. Pour finir, elle est pourvue d'une batterie de 5100 mAh offrant une très belle autonomie.

La tablette tactile HUAWEI MatePad T 10s 3+64 Go est au prix de 200 € au lieu de 270 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au casque gamer filaire Razer Kaira X qui bénéficie de 39% de réduction sur Amazon.

Il est doté de deux haut-parleurs en titane de 50 mm Razer TriForce pour une performance audio optimisée. Son micro cardioïde Razer HyperClear permet des conversations claires et pour un confort optimal, le casque est doté de coussinets en mousse à mémoire de forme pour un confort prolongé.

Sur Amazon, le casque Razer Kaira X est au prix de 42 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la caméra de sécurité Blink Outdoor qui voit son prix chuter de 50 % sur Boulanger.

Totalement discrète, elle peut filmer sur un angle de 110° avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Elle profite de la technologie sans fil et offre une autonomie de deux ans sans devoir la recharger. La caméra de sécurité dispose aussi d'un micro intégré et elle est compatible avec Alexa. Pour finir, elle dispose d'un détecteur de mouvement et elle est dotée de la vision nocturne.

Sur le site de Boulanger, la caméra de sécurité Blink Outdoor est au prix de 55 € au lieu de 110 € avec la livraison gratuite.



Passons ensuite à la TV Samsung QLED 70Q60A qui est actuellement en promotion sur le site de Carrefour.

Elle est dotée d'une dalle de 70" soit 177 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels. La télévision affiche des couleurs éclatantes Quantum Dots, ainsi qu'un design ultra fin (25 mm), accompagné d'une télécommande solaire. Le système d'exploitation Tizen est installé afin de pouvoir utiliser une série d'applications comme Netflix, Disney+, etc.

Sur le site de carrefour, la TV Samsung QLED 70Q60A est au prix de 999 € au lieu de 1499 €.



Finissons ce top 5 avec le clavier Logitech G512 qui bénéficie de 41 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de switchs GX Brown qui offrent une activation rapide. La finition du clavier est dans un alliage en aluminium de qualité aéronautique. Il dispose d'un port USB pour pouvoir brancher directement la souris sur le clavier. Vous avez aussi la possibilité de régler directement le son depuis votre clavier, ainsi que de contrôler son rétroéclairage.

Sur Amazon, le clavier Logitech G512 est au prix de 70 € au lieu de 119 € avec la livraison gratuite.





