Bon plan : la tablette tactile ANRY x20 à prix cassé mais aussi des iPad Pro, Huawei, Samsung,...

Le bon plan du jour se concentre sur la tablette tactile X20 de chez Anry actuellement en forte promotion dans sa version internationale.

Dotée d'un écran IPS de 10 pouces permettant une résolution HD de 1920 px x 1200 px, la tablette x20 d'ANRY fonctionne sous Android 9.0 (français ok). De plus, elle est dotée d'un SOC Helio x20 et propose 4 Go de Ram et 64 Go de mémoire interne. Côté photo, elle offre une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels. Elle est également alimentée par une confortable batterie de 8000 mAh.

Actuellement proposée à 129 € seulement, la tablette ANRY x20 est disponible chez Gearbest grâce au coupon de réduction D470AE5678DEB001 incluant la livraison gratuite.

Nous rappelons lorsque cela est possible de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

D'autres promotions sont également disponibles tant sur les PC portables :



que sur les tablettes et notamment l'iPad Pro qui domine le marché de la tablette tactile :



Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant l'imprimante 3D Alfawise U20 Plus à prix réduit (France) et notre sélection mais aussi les produits de sécurité pour votre maison Aqara en promotion !