La tablette tactile Teclast M40 en promotion, mais aussi ..

En ce moment, la tablette tactile Teclast M40 bénéficie d'une réduction de prix ce qui la rend plus abordable. Il s'agit d'une tablette tactile qui supporte la 4G grâce à la possibilité d'insérer une carte SIM.

Le bon plan du jour concerne la tablette tactile Teclast M40 qui propose uné cran de 10,1 pouces avec du Full HD. Cette tablette exploite un processeur octa-core Unisoc T618 a ec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne. La M40 est sous Android 10.0.

Vous pourrez profiter de la 4G avec cette tablette Teclast avec deux emplacements pour les cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte microSD pour accroître l'espace de stockage interne. Elle est alimentée par une batterie longue vie de 6000 mAh ce qui lui donne une très bonne autonomie.

Vous pourrez trouver la tablette tactile Teclast M40 à 163 € seulement chez Gearbest avec la livraison gratuite en utilisant le code T633B52A4A553001 !

Teclast M40 Code promo: T633B52A4A553001 Quantité: 200



Vous pourrez trouver d'autres promotions chez Gearbest ci-dessous :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant un plafonnier Yeelight, mais aussi la brosse à dent connectée d'Oclean disponible à prix réduit pour son lancement mondial !