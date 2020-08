Le marché des tablettes rebondit au deuxième trimestre grâce au coronavirus

La crise du coronavirus a donné un coup de fouet au marché des tablettes tactiles au deuxième trimestre. Apple et ses iPad restent intouchables.

Les tablettes tactiles ont connu leur heure de gloire mais connaissent depuis plusieurs années une décroissance régulière. Le deuxième trimestre de l'année a pourtant vu un bond des ventes de 26%, lui permettant de remonter à 37,5 millions d'unités écoulées, selon le décompte de Canalys.

La cause en est principalement la crise du coronavirus avec ses mesures de confinement qui ont induit une augmentation des usages de divertissement numérique mais aussi de télétravail, alimentant la demande tant du côté grand public que des entreprises.

Les analystes notent également que les fabricants ont su s'adapter en augmentant les volumes de production tandis que les canaux de distribution ont joué le jeu des promotions et incitations financières facilitant leur vente.

Le marché reste sans surprise toujours dominé par Apple et ses tablettes iPad / iPad Pro qui ont généré un volume de 14 millions d'unités écoulées, soit deux fois plus que son plus proche concurrent Samsung.

Avec des ventes en hausse de près de 20% sur un an et une part de marché de 40%, la firme à la pomme reste large leader du segment des tablettes tactiles.

Tous les fabricants du Top 5 ont en fait connu de fortes progressions : + 39% pour Samsung, + 44% pour Huawei (Canalys note en particulier une forte poussée en Europe occidentale), + 37% pour Amazon ou encore + 52% pour Lenovo en queue de cortège.

Les tablettes tactiles ont permis de répondre aux besoins en matière de télétravail et de téléscolarité mais aussi d'élargir le nombre d'écrans disponibles dans les foyers où se jouait une compétition des usages, avec un tarif moindre par rapport à l'achat d'un ordinateur.