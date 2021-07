Tag Heuer lance sa montre connectée édition spéciale Super Mario

La marque d'horlogerie de luxe Tag Heuer étonne en annonçant avoir signé un partenariat avec Nintendo pour la réalisation d'une montre connectée Super Mario.

Prochainement, la marque proposera ainsi une Tag Heuer Connected (sa version de la montre connectée sortie l'année dernière) disposant de visuels spécifiques mettant en avant le petit plombier moustachu.

On devrait ainsi voir Mario s'animer sur l'écran OLED de 1,39 pouce de la montre mais la personnalisation ne s'arrête pas là. La couronne de la montre elle-même a été retravaillée pour afficher trois icônes emblématiques de la franchise : l'étoile, le champignon et le fameux tuyau sur les axes Est, Ouest et Sud.

L'utilisateur débloquera de plus en plus d'animations de Mario au fil de ses séances de sport : plus l'activité sera soutenue, plus Super mario s'animera. Tag Heuer annonce plusieurs écrans Super Mario, en marge des écrans traditionnels.

Cette édition sera limitée à 2000 exemplaires à travers le monde et est proposée à partir d'aujourd'hui sur le site de Tag Heuer pour 1800€ hors taxes.