Tag Heuer Connected 2020 : la montre connectée sous Snapdragon Wear 3100 et Wear OS

Même si les analystes les voient en arrière de la tendance, plusieurs marques de luxe poursuivent leur effort en matière de montre connectée et étoffent leur gamme en profitant des derniers SoC disponibles.

Après la Summit 2+ de Montblanc, voici venir la Tag Heuer Connected 2020, une montre connectée au design très proche de la version précédente mais qui embarque cette fois le SoC Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm.

Avec son boîtier 45 mm et son affichage 1,39 pouce OLED en résolution 454 x 454 pixels, la montre offre une étanchéité 5 ATM et intègre un cardiofréquencemètre optique. Elle se pilote depuis une couronne rotative et deux boutons.

Compatible Bluetooth 4.0 pour la relier à un smartphone, elle embarque une batterie de 440 mAh qui assurera quelques jours d'autonomie et exploite la plate-forme Wear OS avec des cadrans personnalisés et des applications dédiées pour le suivi sportif, et toujours l'affichage des notifications, messages et appels entrants.

La nouvelle montre connectée Tag Heuer Connected 2020 débute à 1800 dollars avec boîtier acier inox et lunette céramique et grimpe jusqu'à 2350 dollars pour la version titane.

Et si vous trouvez qu'il y a un zéro de trop, vous pourrez toujours jeter un oeil sur la montre Amazfit Stratos 3 en promotion actuellement à 181 € ou les autres smartwatches encore moins chères proposées