Take-Two n'a pas fini de vous vider les poches puisque vous en redemandez

Take Two a récemment tenu un discours assez étonnant : la marque souhaite hausser ses prix sur les jeux vidéo et profiter de la next gen pour rehausser ses marges.

On avait déjà vu Take Two adopter une nouvelle politique tarifaire avec la sortie de NBA 2K21 sur consoles next Gen. Il était question de payer 74,99€ pour le jeu, soit 5€ de plus que sur les consoles d'ancienne génération.

ce sujet, l'éditeur indiquait qu'il s'agissait de rentabiliser les investissements supplémentaires réalisés pour les versions next gen des jeux... Certains titres étant même facturés 79,99€, les joueurs s'inquiétaient de voir la tendance se généraliser sur la nouvelle gen de machines...

Pour Strauss Zelnick, PDG de Take Two, les joueurs seraient prêts à débourser plus pour les jeux next gen.

Il partage ainsi sa vue de la situation : "Notre point de vue est que nous offrons une gamme extraordinaire d'expériences de jeu avec énormément de rejouabilité. La dernière fois qu'il y a eu une augmentation des prix aux USA remonte à 2005-2006. Nous pensons donc que les consommateurs sont prêts à accepter une nouvelle hausse.

Nous souhaitons toujours offrir plus de valeur que ce que nous facturons, afin de nous assurer que l'expérience soit la plus positive possible pour le consommateur. Nous voulons que les joueurs aient l'impression qu'ils reçoivent davantage que ce que nous leur demandons en retour. Nous souhaitons donc engager les consommateurs et les encourager à entrer dans le jeu de la monétisation."

En clair, plus les joueurs acceptent de payer le prix fort pour les titres de l'éditeur, plus la marque augmentera ses prix de façon régulière ou systématique... Il faudra donc s'attendre à voir GTA 6 s'afficher autour des 80€ si l'éditeur continue sur cette lancée...

Difficile d'expliquer comment un éditeur de renom comme Take Two peut partager une analyse aussi éloignée de la réalité : les plateformes de ventes de code et jeux à bas prix affichent une sérieuse montée en puissance depuis quelques années et les joueurs s'orientent également davantage vers les formules tout inclus comme les abonnements aux plateformes des éditeurs leur permettant de ne plus payer les jeux plein pot, mais simplement le temps de les finir avant de se désabonner...