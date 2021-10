Trois offres incontournables avec la TV LG 65CX6, le clavier Logitech G513 ou la souris Razer Mamba Elite

Commençons avec la TV LG 65CX6 qui dispose d'une technologie d'affichage OLED pour une qualité optimale. L'écran propose une diagonale de 65 pouces, soit 164 cm avec une définition maximale de 3840 x 2160 px et une luminosité maximale de 750 cd/m². Côté sonore, on note la présence de trois haut-parleurs directement intégrés dans le téléviseur pour une puissance de jusqu'à 40 W. Le son est compatible Dolby Atmos pour offrir un son 3D de qualité.

La télévision est propulsée par le processeur Alpha 9 Gen 3 soutenu par le système d'exploitation LG webOS comme sur tous les autres modèles de télévision LG. Ce système est plutôt intuitif et facile d'utilisation et il permet d'accéder à de nombreuses applications (Netflix, Amazon Prime, ...). Au niveau des connectiques, on remarque 4 ports HDMI, 3 ports USB (2.0 dont 1 3.0), 1 entrée antenne, 1 port Ethernet, et le support du Wifi 5 et du Bluetooth 5.

La TV LG 65CX6 est au prix préférentiel de 1690 € au lieu de 2690 € sur le site de Boulanger avec la livraison gratuite.



Passons ensuite au clavier Logitech G513 qui bénéficie d'une réduction de 47 % sur Amazon. Il est équipé d'interrupteurs mécaniques à actionnement tactile. De plus, le clavier possède un éclairage pour chaque touche totalement configurable depuis l'application Logitech G HUB.

On note aussi la présence d'un repose-main en mousse à mémoire de forme qui améliore fortement le confort. Il dispose de touches de fonction pour contrôler votre contenu multimédia comme baisser le son lors de vos sessions de jeux.

Le clavier Logitech G513 est au prix réduit 89 € au lieu de 169 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



Finissons avec la souris gamer Raze Mamba Elite qui profite d'une belle promotion toujours chez Amazon. Elle possède un capteur laser avec une précision de 16 000 DPI. Elle est dotée de la technologie Ajustable Click Force Technology pour personnaliser la résistance des touches. La souris a un profil de droitier.

On note la présence de 9 boutons programmables grâce à l'application Razer Synapse 3. Cette dernière permet aussi de configurer ses LED RGB. La souris peut sauvegarder 5 profils différents pour pouvoir les changer en fonction de vos jeux. Pour finir, elle a une durée de vie de 50 millions de clics ce qui est assez honorable.

Sur Amazon, la souris gamer Raze Mamba Elite est au prix de 61 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



