Le tapis de course Xiaomi Walking Pad R1 Pro ou encore l'aspirateur-robot Roborock S7 en promotion

Dans le cadre du 9em anniversaire du revendeur Geebuying, découvrez de nombreux produits en promotion dont les tapis de course Xiaomi Walking Pad R1 Pro et robot aspirateur Roborock S7.

Tout le monde ne peux pas aller dans une salle de sport pour se remettre en forme en vue de l'arrivée de l'été, et les différents confinements n'ont pas aidé à améliorer cette situation. Pour s'entretenir facilement à la maison, le bon plan du jour concerne le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro affiché au prix réduit de 436 € avec le code promo NNN9thes18 et la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

Pliable en deux, pour un encombrement réduit lors de son rangement, ce tapis de course peut être déplacé facilement avec sa poignée et ses roulettes.

Il intègre un affichage LED dans la structure et dispose d'une télécommande pour le piloter, ainsi que d'une application mobile dédiée qui permet d'enregistrer vos données sportives avec des conseils d'entraînement.

Le Xiaomi Walking Pad R1 possède un moteur électrique brushless et propose un rythme de 0,5 à 10 km/h. Il peut supporter un poids allant jusqu'à 110 kg.

Le tapis de marche Xiaomi Walking Pad R1 Pro est affiché au prix réduit de 436 € avec le code promo NNN9thes18 et la livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Le second produit très intéressant est l'aspirateur robot Roborock S7 qui dispose d'une technologie sonique permettant de frotter les sols à jusqu'à 3 000 fois par minute, le tout associé à une serpillière vibrante et à élévation automatique. Il propose une puissance d'aspiration de 2500 Pa, tandis que le bac à poussière a une contenance de 470 ml.

Comme tout robot aspirateur de qualité, le Roborock S7 utilise une navigation LiDAR avec la possibilité d'identifier les pièces du logement. Il peut être contrôlé par appui sur un bouton ou directement depuis l'application Android et iOS, ou même encore par commandes vocales avec Alexa, Google Assistant et pour les raccourcis Siri.

Au niveau serpillière, le réservoir d'eau est de 300 ml, et cette dernière est soulevée lorsque le S7 retourne à la station de charge. Il possède enfin une batterie de 5200 mAh offrant jusqu'à trois heures de nettoyage.

Vous trouverez le robot aspirateur Roborock S7 à seulement 468 € avec le code NNN9thes20 et une expédition gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Signalons également d'autres promotions, tous les produits étant expédiés d'Europe :



