Bon plan : le tapis de marche pliable WalkingPad A1 Pro de Xiaomi pour faire du sport à la maison !

Alors que le covid-19 provoque toujours actuellement la désertification des salles de sport, il n'a jamais été aussi important de continuer une activité physique en toute sécurité, comprendre à la maison !

Et c'est justement ce que permet le tapis de marche WalkingPad A1 Pro de Xiaomi qui est pliable, diminuant ainsi son encombrement et facilitant son rangement dans votre intérieur même réduit. Stable, avec ses 28 kg, ses dimensions une fois plié sont de 822 x 547 x 129 mm avec un encombrement de moins de 0,5 m². Déplié il occupe 1432 x 547 x 129 mm.

La surface de marche est de 1200 * 415 mm et comprend une zone d'accélération, de vitesse constante et de décélération selon le mode choisi. L'appareil permet de marcher à la vitesse minimale de 0,5 km/h et jusqu'à 6 km/h en supportant un poids de 100 kg, deux modes étant possibles (manuel et automatique). Un écran à affichage LED informe sur le temps d'exercice, les pas, la distance et le nombre de calories dépensées, une télécommande vous permettra de contrôler tout ceci et une application dédiée permet le suivi de l'activité. Vous pourrez également acheter des rails (optionnels) afin de poser vos mains dessus pour les personnes les plus fragiles.

Le tapis de marche WalkingPad A1 Pro de Xiaomi est proposé chez Gearbest au prix réduit de 404 € avec le code de réduction A536FF1B379EB001 et la livraison gratuite depuis la Pologne en quelques jours.



