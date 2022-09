Cinq offres incontournables avec un PC portable, un SSD, une TV, une enceinte et un écran PC

Aujourd'hui, nous mettons en avant la télévision TCL 55P610, le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro, le SSD FireCuda 530 1 To, l'enceinte connectée JBL GO 3 et l'écran PC Dell G3223D.

Commençons avec le PC portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro qui profite d'une belle réduction sur le site de Darty.

Il est doté d'un écran de 14" avec une définition de 2880 x 1800 pixels et un taux de rafraichissement 90 Hz. Côté processeur, il intègre le processeur Intel Core i5 11300H cadencé à 3,1 GHz avec un SSD de 512 Go ainsi que 16 Go de RAM.

Pour les connectiques, le Lenovo Yoga Slim 7 possède deux ports Thunderbolt 4, un port USB et une prise jack. De plus, il est compatible WiFi et Bluetooth. Enfin, niveau autonomie, comptez jusqu'à 15 heures d'écoute de votre musique en fonction de l'intensité de l'utilisation.

Vous trouverez le Lenovo Yoga Slim 7 Pro à 800 € au lieu de 1034 € sur le site de Darty.



Passons à la télévision TCL 55P610 qui est disponible à petit prix sur Cdiscount.

Cette dernière est dotée d'une dalle UHD de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels, elle est compatible avec les formats HDR10, PQ10, HLG et une amélioration d'images Pure Image Ultra HD. C'est une smart TV dotée d'un Dual Core qui permet de profiter de ses applications préférées comme Netflix ou encore Disney+. Pour finir, la TV intègre deux ports USB et trois ports HDMI.

La télévision TCL 55P610 est au prix de 320 € au lieu de 613 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec le SSD Seagate FireCuda 530 1 To qui profite de 41 % de réduction sur Amazon.

Le SSD interne est au format M.2 PCIe, il offre une vitesse de lecture de 7300 Mo/s et une vitesse d'écriture de 6000 Mo/s. Il offre une durée de vie de 1275 TBW avec un service client disponible sur trois ans. Il est doté d'un contrôleur E18 et de la dernière technologie NAND TLC 3D, affichant ainsi les niveaux de vitesse et de fiabilité les plus avancés. Le disque SSD est compatible PS5.

Sur Amazon, le SSD Seagate FireCuda 530 1 To est à 127 € au lieu de 214 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'enceinte Bluetooth JBL GO 3 qui est a petit prix sur Amazon.

L'enceinte portable affiche une petite taille (87,5 x 75 x 41,3 mm) mais avec une excellente qualité grâce au son Pro JBL. Elle est dotée de la certification IP 67 qui indique que sa conception est étanche à l'eau et à la poussière, parfaite pour la plage ou la piscine. Sa batterie vous offre jusqu'à 5 heures de musique.

L'enceinte Bluetooth JBL GO 3 est au prix de 29 € au lieu de 40 € sur Amazon.



Finissons avec l'écran PC gamer Dell G3223D qui voit également son prix chuter sur Amazon.

Ce dernier est pourvu d'une dalle IPS de 31,5 pouces avec une définition QHD (2560 x 1440 pixels) et un taux de rafraichissement de 165 Hz. L'écran profite aussi de la technologie FreeSync Premium Pro qui permet une meilleure synchronisation avec la carte graphique. Il intègre un port USB C, un Display Port, deux ports HDMI et deux ports USB.

Sur Amazon, l'écran PC gamer Dell G3223D est au prix de 350 € au lieu de 470 € avec la livraison gratuite.

Sur GNT, nous partageons d'autres bons plans comme GOGOBEST GF650 et BEZIOR XF800 avec deux fat bike électriques à prix CASSÉ ! ou encore la Rentrée Nomade chez Cdiscount avec de bons plans sur les trottinettes, les vélos ou encore la téléphonie.