GOGOBEST GF650 et BEZIOR XF800 : deux fat bike électriques à prix CASSÉS !

Sur le site de GOGOBEST, il y a régulièrement des promotions sur des vélos électriques. Aujourd'hui, nous mettons en avant les fat bike électriques GOGOBEST GF650 et BEZIOR XF800.

Commençons avec le fat bike électrique GOGOBEST GF650 qui profite d'une belle réduction sur le site de GOGOBEST.

Ce dernier est pourvu d'un alliage en aluminium qui affiche un poids de 43 kg. Il peut supporter une charge maximale de 100 kg. Il est doté d'un moteur d'une puissance de 1000 W permettant de propulser le vélo à 45 km/h. Il est d'ailleurs capable de prendre des pentes de 30° maximum.

Sur ses roues de 26 x 4 pouces, nous notons la présence de deux freins à disque hydrauliques. Il profite aussi d'un dérailleur Shimano 7 vitesses. Pour finir, le vélo électrique est doté d'une batterie de 20 Ah qui permet une autonomie de 100 km en assistance électrique ou de 60 km en 100% électrique.

Sur GOGOBEST, le vélo électrique GOGOBEST GF650 est au prix réduit de 1800 € au lieu de 2400 € avec le code DBJFBY8 et la livraison gratuite.

Passons maintenant au fat bike BEZIOR XF800 qui bénéficie également d'une belle réduction sur GOGOBEST.

Il est doté de grosses roues de 26 x 4" accompagné de deux freins à disque et d'une suspension à l'avant. Sa structure en alliage d’aluminium ne pèse que 30 kg et permet de supporter un poids maximal de 90 kg. Le vélo électrique est équipé d'un dérailleur 7 vitesses de la marque Shimano et d'un écran LCD permettant d’afficher la vitesse, l’autonomie ainsi que les kilomètres parcourus.

Le BEZIOR XF800 intègre un moteur de 500 W permettant d'atteindre des vitesses maximales de 25 km/h et de grimper des pentes de 25°. Pour finir, sa batterie amovible de 13 Ah vous offre 60 km d’autonomie en assistance électrique. Cette dernière est dissimulée dans le cadre et se retire facilement.

Le vélo électrique BEZIOR XF800 est au prix exceptionnel de 1300 € avec le code NGN159G avec la livraison gratuite depuis l'Europe.



