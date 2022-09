TCL NXTWear S : les lunettes connectées micro OLED qui voient encore plus grand

La marque TCL tente sa chance sur de nouveaux segments, dont celui des lunettes connectées avec la gamme NXTWear, sans pour autant les lancer encore à grande échelle.

Les lunettes NXTWear S annoncées durant le salon IFA 2022 prolongent cette phase exploratoire et continuent de s'appuyer sur deux écrans micro-OLED 1080p pour afficher du contenu à visionner en 2D ou 3D, un bouton permettant désormais de basculer de l'un à l'autre mode.

Il s'agit de lunettes créant un écran virtuel déporté de grande taille (jusqu'à 140 pouces) devant les yeux et non d'un dispositif de réalité virtuelle / augmentée. Par rapport à la version précédente, le design est encore affiné et les touches ont été redisposées pour en améliorer l'ergonomie.

Encore plus de confort et d'ergonomie

Un nouveau connecteur Pogo magnétique se fixe sur la branche droite pour assurer la communication et l'échange de données avec d'autres appareils électroniques (PC, console...).

TCL promet une amélioration significative de la qualité d'affichage et sonore pour ses nouvelles lunettes NXTWear S, ce qui permettra de les apprécier pour regarder un film dans de bonnes conditions et avec confort durant un long vol, par exemple.

TCL annonce une disponibilité pour la fin de l'année, sans indiquer de prix, et il reste à voir si les lunettes connectées seront proposées en France.