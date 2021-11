Test TCL 10 Pro : le smartphone ambitieux à petit prix

Le smartphone TCL 10 Pro propose un design très soigné en milieu de gamme et dispose d'un bloc photo qui offre de belles possibilités. A la découverte d'une marque encore peu connue, en France, dans le champ des smartphones...

Une marque encore méconnue

La marque TCL est plus connue en France pour ses téléviseurs que pour ses smartphones. Présente depuis peu sur le segment, elle propose pourtant des modèles qui ne font pas que de la figuration.

Ecran incurvé sur les tranches, dalle AMOLED lumineuse et bloc photo avec module principal 64 megapixels... Le modèle TCL 10 Pro présenté ici propose de solides qualités que l'on pourrait retrouver sur des smartphones à plus de 800 € mais il reste pourtant dans le domaine du milieu de gamme et se montre ainsi très compétitif.

Il se bonifie encore avec le support d'Android 11 et ses réglages personnalisés associés, tout en proposant une surcouche TCL v3.0 se voulant épurée et intuitive.

Caractéristiques du TCL 10 Pro :

9,2 mm pour 177 g

Android 11 avec surcouche TCL v3.0

Affichage 6,47 pouces FHD+ AMOLED avec optimisation NXT Vision

SoC Snapdragon 675 octocore 2 GHz

6 Go RAM / 128 Go stockage (extensible par microSD)

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 24 megapixels (encoche)

Quadruple capteur photo arrière :

- Principal 64 megapixels (GW1) f/1,79

- Ultra grand angle 16 megapixels (angle 123 degrés)

- Macro 5 megapixels

- Capteur nuit 2 megapixels (pixels 2,9 µm)

Enregistrement vidéo jusqu'en 4K 30 fps

WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC

Batterie 4500 mAh avec charge 18W

Compatible 2G à 4G



Vous pourrez trouver actuellement le smartphone TCL 10 Pro au prix réduit de 239 € par exemple chez Cdiscount avec la livraison gratuite depuis la France.

Un design soigné

Le modèle TCL 10 Pro propose un bel affichage avec une diagonale 6,47 pouces et en résolution FHD+, avec une dalle AMOLED offrant une belle luminosité (proche des 1000 nits) et surmontée d’une encoche en goutte d’eau pour le capteur photo avant.

Si l’on reste avec un rafraîchissement classique de 60 Hz, la dalle incurvée propose l’Edge Touch avec la possibilité d’activer des raccourcis vers les applications et/ou contacts préférés.

L’écran profite aussi d’une optimisation NXT Vision qui permet d’améliorer les contrastes et de rendre l’affichage plus lumineux et riche en détails pour les photos comme les vidéos ou les jeux.

Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran. Il reste pratique, mais peut se montrer parfois un peu capricieux. On pourra lui préférer la reconnaissance faciale.

Le TCL 10 Pro s’offre un dos en verre mat incurvé (ici en finition Ember Gray) qui a l’avantage de limiter les traces de doigts, mais qui conserve l’inconvénient d’être très glissant. Attention donc à ne pas le laisser sur une surface non parfaitement plane sous peine de le voir s’évader en douce.

Le smartphone conserve une prise jack 3,5 mm sur la tranche supérieure et intègre un module infrarouge qui le transformera en télécommande pour les équipements de la maison via l’application fournie.

Il embarque au niveau de la tranche inférieure la connectique USB-C encadrée d’une grille de haut-parleur et de la trappe pour la carte SIM. Le TCL 10 Pro est dual SIM et pourra accueillir une carte microSD (il faudra choisir entre deuxième SIM ou stockage).

Si l’on retrouve d’un côté le bouton d’alimentation et les touches de volume, l’autre tranche latérale intègre un bouton dédié (Smart Key) qui active par défaut Google Assistant.

L’arrière du smartphone se révèle assez intéressant puisque l’on trouve un ensemble de quatre appareils photo alignés horizontalement et intégrés dans la coque. Il n’y a donc pas de bloc dépassant du dos de l’appareil, un bon point.

Le design n’est pas sans rappeler celui du Pixel 6 de Google, mais sans le bandeau noir débordant de la coque. Le TCL 10 Pro mesure ainsi 9,2 mm d’épaisseur en prenant en compte tous ses éléments externes, pour 177g, ce qui reste raisonnable.

Le design est soigné, la finition aussi, avec une bonne prise en main même s’il faut faire attention au côté glissant du dos. Une coque de protection n’est pas superflue. Attention également aux projections d’eau (et pire, aux immersions), le smartphone ne disposant pas de certification d’étanchéité.

Performances et interface

Le smartphone TCL 10 Pro intègre un SoC Snapdragon 675 de Qualcomm. C’est une puce de milieu de gamme un peu vieillissante désormais, mais qui continue d’assurer d’honnêtes performances au quotidien et dont le focus reste la photo mobile et l’intelligence artificielle.

Ce positionnement de milieu de gamme explique les résultats en benchmark : il atteint ainsi les 220 000 points environ sur AnTuTu et 500 / 1630 points environ sur Geekbench.

On ne pourra donc pas jouer à des jeux trop gourmands en ressources (ou en diminuant les réglages) ou utiliser des applications trop lourdes, mais l’usage au quotidien reste très agréable et le smartphone dispose de fonctions d’optimisation pour offrir une expérience ludique plus immersive.

Tout juste pourra-t-on noter quelques légers temps morts au lancement de certaines applications.

Cela reste un smartphone 4G uniquement (pour la 5G, il faut se tourner vers le TCL 20 Pro) et son modem X12 offrira des performances correctes, mais sans les derniers raffinements du moment.

Le smartphone TCL 10 Pro tourne sous Android 11 avec interface TCL v3.0. On retrouve ainsi tout le confort de l’évolution d’Android et des réglages de confort, du thème sombre aux paramètres affinés en fonction de la journée (réglages d’écran et de performances) en passant par le bien-être numérique.

La surcouche est assez bien pensée, fluide et ouverte aux personnalisations, ce qui permet d’en régler différents aspects pour aboutir à un smartphone bien à soi. On pourra également activer un écran ambiant paramétrable.

Le TCL 10 Pro étant un smartphone avec affichage s’étirant sur les tranches, l’Edge Touch est présent et pourra toujours servir à accéder plus vite aux contacts et applications préférés.

Avec sa batterie de 4500 mAh, le smartphone offre une bonne journée et demie d’autonomie en usage mixte (consultation internet et messagerie, un peu de vidéo, un peu de réseaux sociaux) et la recharge est classiquement de 18W (environ 2h pour une charge complète), avec possibilité de charge inversée pour recharger de petits accessoires.

4 capteurs photo, dont 1 spécial nuit

En matière de photographie, le TCL 10 Pro est plutôt bien équipé avec un ensemble de trois capteurs principaux et un module spécial pour la photo de nuit. Le tout est organisé dans un bandeau horizontal ne dépassant pas de la coque et encadré par deux flash LED.

C’est assez rare pour être souligné et le smartphone ne sera donc pas “bancal” quand il sera posé à plat.

La composition des modules est la suivante :

Principal 64 megapixels (Samsung Isocell Bright GW1)

(Samsung Isocell Bright GW1) Ultra grand angle 16 megapixels (angle de vision 123 degrés)

Macro 5 megapixels

Capteur nuit 2 megapixels (pixels de 2,9 µm)

Le capteur photo principal est de 64 megapixels avec lentille 6P et triple mise au point CDAF (détection de contraste), PDAF (détection de phase) et laser LDAF. Il joue un rôle polyvalent et va aussi servir à générer un zoom x2 pour aller jusqu’au zoom numérique x10.

Avec son ouverture f/1,79 et ses pixels de 0,8 µm, il pourra capter beaucoup de détails à condition de disposer d’une bonne luminosité ambiante, mais il se défendra aussi quand les conditions seront moins favorables.

Ce ne sera pas le cas des modules ultra grand angle et macro qui auront besoin dans tous les cas d’une forte lumière pour bien s’exprimer. Dans ces conditions, les résultats sont très corrects, même si l’ultra grand angle tend à donner parfois des résultats très jaunes en mode automatique.

Par défaut, le smartphone propose un zoom x2 et peut grimper jusqu'à x10 en numérique. Le résultat est très lissé et pas totalement dénué d'intérêt pour capter un détail.

En mode automatique, les clichés sont de 16 megapixels (avec pixel binning 4 en 1), mais il reste possible de prendre ponctuellement des photos en 64 megapixels qui prendront aussi beaucoup plus de place.

Le TCL 10 Pro dispose d’un quatrième capteur permettant, grâce à ses grands photosites de 2,9 µm, de capter beaucoup de lumière même en faible luminosité. Il sert de soutien au capteur principal et permet au Mode “Super Nuit” d’apporter un éclaircissement sensible des clichés.

Filtre remodelant un cliché façon gouache grâce à l'IA embarquée

Cela n’ira pas jusqu’à la qualité proposée par des smartphones sur des positionnements supérieurs, mais cela étend le champ d’utilisation du bloc photo jusqu’à des conditions plus difficiles.

Un mode macro bien aidé par les deux flash LED

Le module à l’avant, intégré dans l’encoche en goutte d’eau, est de 24 megapixels, ce qui lui permet de capter beaucoup de détails. Toutefois, il pourra être difficile d’obtenir des selfies corrects dans des conditions de luminosité à fort contraste, comme un contre-jour.

On se retrouve alors avec un visage correctement exposé, mais un fond totalement surexposé ou au contraire un décor net, mais un visage très assombri. Quelques tâtonnements pourront être nécessaires.

Le TCL 10 Pro est capable d’enregistrements vidéo jusqu’en 4K 30 fps et peut réaliser du ralenti en 960 fps, ce qui demandera là encore une bonne luminosité.

Conclusion

Le smartphone TCL 10 Pro dispose de beaux atouts pour un smartphone qui reste positionné en milieu de gamme. Finition soignée, affichage AMOLED incurvé, quadruple capteur photo avec module principal de 64 megapixels et capteur spécial nuit, les arguments seraient dignes d’un modèle premium.

On saluera le style du bloc photo qui ne déborde pas de la coque et les efforts apportés pour offrir une palette finalement assez large de scénarios d’usage pour la photo mobile, avec des effets sympathiques portés par l’intelligence artificielle embarquée.

L’affichage AMOLED est de qualité et offre les performances de sa dalle avec du contraste et des noirs profonds, le tout restant toutefois avec un rafraîchissement 60 Hz standard. Le SoC Snapdragon 675 utilisé commence à dater mais se défend bien pour un usage polyvalent au quotidien, d’autant plus que les derniers firmwares ont permis de passer à Android 11, avec la surcouche TCL 3.0.

Avec cette plate-forme matérielle, le smartphone reste sur une compatibilité 4G. Il faudra aller voir du côté du TCL 20 Pro 5G pour obtenir mieux.

On notera également la présence d’une prise casque et d’un emplacement pour carte mémoire microSD mais il manquera toutefois l’étanchéité de la coque. Si l’on ajoute le dos en verre glissant, il faudra prendre soin du smartphone pour éviter les déconvenues.

L’autonomie est correcte grâce à la batterie intégrée de 4500 mAh mais la charge reste sur une puissance basique de 18W. Ce n’est pas dramatique mais on fait mieux désormais. La charge inversée est un plus.

Au final, le TCL 10 Pro est plutôt convaincant et agréable à utiliser au quotiden, avec un style apportant une certaine différenciation et une fiche technique plutôt intéressante sur ce segment.

