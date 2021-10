TECLAST F15 Plus 2 : sortie mondiale du dernier PC de la marque, mais pas que…

Aujourd'hui, le PC TECLAST F15 Plus 2 sort officiellement. Pour ce faire, la marque propose une sélection de ses produits et propose de jolies réductions.

Concentrons-nous sur le PC portable TECLAST F15 Plus 2 qui fait sa actuellement sa sortie mondiale.

L'ordinateur est ultra-fin avec 18 mm d'épaisseur pour 1,65 kg. Il est équipé d'un écran IPS de 15,6" avec une définition maximale de 1920 x 1080 pixels. De plus, le TECLAST F15 Plus 2 est alimenté par un le processeur Intel Gemini Lake cadencé à 2,6 GHz avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SSD.

On note la présence d'un clavier qui optimise l'espace accompagné d'un grand trackpad. Du côté de la connectique, on remarque un port USB de type C, deux ports USB, un mini-HDMI. Windows 10 est préinstallé. Il est équipé d'une batterie de 38 Wh permettant jusqu'à 5 heures d'utilisation.

Sur AliExpress, le PC portable TECLAST F15 Plus 2 est au prix de 271 € avec la livraison gratuite.



D'autres produits de la marque TECLAST sont en vente sur le site e-commerce chinois :

