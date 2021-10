Trois imprimantes 3D à prix réduits avec la Ender-3 V2, la Ender-3 Pro et la superbe Sidewinder X1

Commençons avec la Artillery Sidewinder X1 que nous avons testée et qui bénéficie d'une réduction sur le site de Cafago.

L'imprimante 3D dispose d'un châssis all in one avec un écran tactile couleur, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208 et un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm. On remarque aussi une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, sans oublier une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

La Sidewinder X1 est équipée d'un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

L'imprimante 3D Artillery SideWinder-X1 est en promotion à seulement 266 € chez Cafago en vente flash avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.





Passons ensuite à l’imprimante 3D Creality Ender-3 V2 qui dispose d'une alimentation intégrée. La plate-forme en verre de carborundum permet une meilleure répartition de la chaleur. La taille d’impression est de 220 x 220 x 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

On note la présence d'une carte mère silencieuse et d'un écran couleur de 4,3" qui facilite le contrôle de l’impression. Elle propose la reprise d’impression lors d’une coupure de courant.

L’imprimante 3D Ender-3 V2 est au prix réduit de 160 € avec le coupon CC3205 et la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Finissons avec l’imprimante 3D Ender-3 Pro qui propose un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d’impression maximale de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. La Creality Ender-3 Pro est équipée d’un plateau chauffant.

L'Ender-3 Pro dispose d’un écran qui permet de contrôler les différents paramètres d’impression. Vous bénéficiez de la reprise d’impression à la suite d’une coupure de courant permettant de reprendre là où elle en était.

Vous trouverez l’imprimante Creality Ender-3 Pro au prix réduit de 130 € avec le code TC1622. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne.

