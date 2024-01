7-Zip permet de compresser et décompresser des fichiers et dossiers. Ce logiciel, développé par Igor Pavlov remonte à 1999. La dénomination "7-Zip" renvoie à sa compétence à élaborer des archives au format 7z, un format hautement compressé capable de réduire considérablement la taille des fichiers par rapport à d'autres formats courants comme ZIP et RAR.

Pourquoi opter pour 7-Zip ?

7-Zip se révèle être un outil essentiel permettant aux utilisateurs d'extraire des fichiers compressés et de concevoir leurs propres archives compressées dans divers formats. En tant qu'application open source, il a amorcé son développement en 1999 et a maintenu sa popularité au fil du temps, sans doute en raison de sa gratuité et de sa nature libre.

Utilisation de 7-Zip

Il existe deux méthodes pour exploiter l'utilitaire 7-Zip. La première implique d'ouvrir la fenêtre principale du programme et d'utiliser le gestionnaire de fichiers pour interagir avec des fichiers compressés. La seconde repose sur le menu contextuel, offrant un accès aisé à des options clés en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les fichiers.

L'interface du gestionnaire de fichiers de 7-Zip peut sembler complexe aux nouveaux utilisateurs, avec des instructions limitées. Cependant, son agencement est logique, la barre d'outils principale contenant les fonctions les plus utilisées. Bien que davantage de directives pour ajuster les paramètres de 7-Zip soient possibles, les paramètres par défaut satisferont probablement la plupart, tandis que les options clés demeurent explicites.

Après avoir choisi un ou plusieurs fichiers dans Windows, l'option du menu contextuel permet aux utilisateurs de les incorporer aisément dans une archive compressée en quelques clics. Le programme 7-Zip propose son propre format exclusif 7z, mais il est tout à fait compétent pour compresser des fichiers dans d'autres formats courants (comme TAR et ZIP, intéressant pour les utilisateurs Linux) et pour les extraire dans divers autres formats (comme CPIO, DEB, DMG, ARJ, CAB, CHM). De plus, la création d'archives autoextractibles est réalisable grâce au format 7z.