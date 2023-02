Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une appli Android qui vous permet de télécharger des vidéos et musiques sur les plateformes vidéo que l'on connait tous. Que ce soit Youtube, Dailymotion, Soundcloud, Twitter, Facebook et j'en passe, vous pourrez enregistrer ces vidéos sur votre appareil afin de les consulter plus tard ou bien lorsque la couverture réseau est insuffisante.

Comment et pourquoi utiliser Snaptube ?

Snaptube est une application mobile fonctionnant sous Android et permettant de télécharger du contenu sur diverses plateformes de streaming sur votre mobile ou tablette. Il est possible de faire une recherche via un moteur de recherche intégré à l'app puis de téléverser le fichier multimédia voulu pour l'écouter ou le visualiser ultérieurement hors ligne.

Ce logiciel mobile, comme beaucoup d'apps du genre, n'est pas disponible sur le Play Store. Afin de profiter de cette appli, vous devrez passer par une installation manuelle via un .APK, qu'il faut impérativement télécharger sur un site internet sûr pour éviter tout désagrément (virus, malware, etc...). Nous vous conseillons de récupérer ce paquet Android sur le site officiel de Snaptube.

Une prise en main simple et intuitive

Une fois l'installation effectuée sur votre mobile / tablette, vous pourrez profiter des avantages de cette appli. Vous la trouverez traduite en français dans quasiment 100% de l'application (quelques paramètres système en anglais, mais pas besoin d'y toucher) ce qui est un point fort pour une app de la sorte.

Le téléchargement d'une vidéo / musique se fait très simplement via une petite icône placée à côté de chaque vidéo. Niveau gestion, c'est encore une fois très simple. Vous avez une section spécifique à tous vos téléchargements et vous pouvez les classer de différentes manières. Attention toutefois aux pubs parfois intrusives, demandant de télécharger des logiciels et apps sur votre mobile. C'est le prix à payer pour avoir accès à une application gratuite et l'on dit souvent : "si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous...".

Conclusion

Snaptube est une application correcte qui offre de multiples possibilités, mais est un poil intrusive en termes de publicité, ce qui peut déranger l'utilisateur. Certains développeurs concurrents ont également développé leur package Android comme Vidmate, que nous avons déjà traité, et qui propose des services similaires.