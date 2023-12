uTorrent est un client P2P qui facilite le partage de fichiers via le réseau peer-to-peer. La première édition de ce logiciel a été lancée en 2005. Son origine remonte à la requête du développeur Vurlix à un autre développeur nommé Ludde afin de créer un client d'échange entre pairs (personnes connectées à un réseau internet). Au fil du temps, il a progressivement étoffé ce dernier de multiples fonctionnalités additionnelles.

En 2006, BitTorrent a acquis uTorrent, ce qui a entraîné une transformation de son modèle économique, et il existe désormais une version gratuite et une version payante. Aujourd'hui, ce logiciel est largement utilisé à travers le monde, jouissant d'une grande popularité.

Comment utiliser uTorrent ?

Le téléchargement de uTorrent est simple et son utilisation est efficace. Pour expliquer brièvement son fonctionnement, il assure un échange des fichiers que vous sélectionnez grâce au partage et au transfert simultané. Vous pouvez facilement télécharger une multitude de fichiers en entrant simplement l'adresse torrent du fichier souhaité. De plus, la fonctionnalité de gestion simultanée vous permet de gérer plusieurs fichiers à partir d'un seul espace.

Vous disposez d'un outil qui ajuste automatiquement la bande passante en prenant en compte votre connexion réseau et Internet, ce qui lui permet d'être rapide, mais vous pouvez également la déterminer vous-même manuellement. Parmi les autres caractéristiques du logiciel, il est possible d'effectuer des téléchargements à partir de flux RSS, qu'il s'agisse de l'intégralité du flux ou de titres spécifiques.

Il est important de noter que ce logiciel ne propose pas de moteur de recherche ou de catalogues de contenus. Cependant, vous pouvez utiliser directement l'URL d'un navigateur internet, ou encore un fichier téléchargé en .torrent, comme les différents OS Linux, pour effectuer le téléchargement.

Les petits plus

uTorrent vous permet de configurer les vitesses de téléchargement et d'envoi, en tenant compte du nombre de personnes partageant un fichier et de celles qui le téléchargent. Vous avez également la possibilité de vous connecter à distance via un navigateur Web à partir de n'importe quel appareil. Par ailleurs, vous pouvez accéder aux informations de base sur les fichiers en cours de téléchargement via l'interface du logiciel, notamment la vitesse de téléchargement, le temps restant, et d'autres informations comme le nombre de pairs qui vous envoient de la data.

En outre, le téléchargement de uTorrent vous permet de créer un nouveau torrent à partir de vos propres fichiers. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner des fichiers ou des dossiers et de maintenir les trackers en place. Au cours de cette procédure, vous pouvez ajouter des options de sécurité personnalisées.

Le logiciel d'échange est disponible en français, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'installer un pack de langues pour l'utiliser dans la langue de votre choix.

En guise de rappel, veillez à cocher les cases appropriées lors de l'installation d'uTorrent sur votre ordinateur pour éviter d'installer des logiciels partenaires supplémentaires sur votre appareil.

Pour rappel, si un logiciel est gratuit, le produit, c'est vous.

La version payante propose plusieurs offres :