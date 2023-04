Alors que Linus Torvalds vient d'annoncer la sortie du noyau Linux en version 6.3, Canonical a rendu disponible au téléchargement sa distribution Ubuntu 23.04, dont le nom de code est Lunar Lobster. Elle est animée par le noyau Linux 6.2.

Ubuntu 23.04 comprend l'environnement de bureau GNOME 44 introduit au mois de mars dernier, tandis que la mouture LTS d'Ubuntu pour un support à long terme (Ubuntu 22.04) propose GNOME 42. C'est un support jusqu'en janvier 2024 pour Ubuntu 23.04. Il est jusqu'en avril 2027 pour Ubuntu 22.04 LTS.

Snap et Steam

Avec GNOME 44, Canonical souligne des améliorations en matière de convivialité, dont de nouvelles options de paramétrage rapide pour la gestion des périphériques Bluetooth et le mode sombre. Des applications telles que Firefox 111, Thunderbird 102.10 et LibreOffice 7.5.2 sont installées par défaut.

Pour les applications en cours d'exécution, les mises à jour avec des paquets Snap sont téléchargées en arrière-plan et effectuées lorsque les applications sont fermées. Canonical souligne par ailleurs que plus de 150 000 joueurs avaient téléchargé la bêta de Steam au format Snap qui passe désormais dans le canal stable.

Toutes les dépendances logicielles principales sont présentes pour des titres nouveaux et anciens, sans la nécessité d'activer et de gérer des PPA (Personal Package Archives) supplémentaires. Cela comprend des bibliothèques 32-bit et des pilotes récents comme Mesa.

Un nouvel installateur (ou installeur)

À noter par ailleurs qu'Ubuntu 23.04 (Dekstop) officialise un nouvel installateur par défaut qui est une application écrite avec Flutter. Ce programme pour l'installation est un paquet Snap. Il s'agit d'un alignement du code entre ordinateur et serveur, via un remplacement par Subiquity.

Pour Ubuntu Desktop 23.04, Canonical met en avant " la première et la seule distribution Linux à fournir une authentification utilisateur native avec Azure Active Directory (Azure AD). " Les utilisateurs des abonnements Microsoft 365 Enterprise peuvent authentifier les ordinateurs de bureau Ubuntu avec les mêmes identifiants que ceux pour Microsoft 365 ou Azure.

" Ubuntu 23.04 propose les dernières chaînes d'outils et les derniers moteurs d'exécution pour Python, Java, Go, C, C++, Rust et .Net ", ajoute Canonical pour les développeurs.