Telecoms : les opérateurs ont battu des records d'investissement en 2019

Les opérateurs télécom n'ont jamais autant investi dans leurs réseaux qu'en 2019 en franchissant pour la première fois le seuil des 10 milliards d'euros. Le gros de cet effort porte sur le déploiement de la fibre, avec une hausse sensible des prises installées mais dont la dynamique vient malheureusement d'être cassée avec la crise du coronavirus.

En 2019, les opérateurs ont dépensé 10,4 milliards d'euros (contre 9,9 milliards en 2018), représentant une progression de 50% sur cinq ans. Sur cet ensemble, 7,8 milliards d'euros ont concerné les réseaux fixes et 2,6 milliards d'euros les réseaux mobiles.

L'Arcep, à l'origine de l'observatoire, note que cet accroissement des investissements se poursuit alors que le revenu des opérateurs est légèrement en baisse (-1%) en 2019 et que les prix des services se sont stabilisés, après une année 2018 marquée par une guerre des prix ayant entraîné de fortes baisses.

Le régulateur note logiquement une hausse continue de l'usage des réseaux fixes et mobiles, avec un usage data mobile augmentant de 44% sur un an et une consommation moyenne de 8,6 Go par mois, "soit 2 Go de plus en un an".

Les réseaux sont donc considérés comme un "bien commun" dont on a pu observer l'importance durant la phase de confinement liée à la crise du coronavirus et qui doit être entretenu et conforté.