Télécoms : les opérateurs ont battu des records d'investissement dans les réseaux fixes et mobiles

Le niveau d'investissement dans les réseaux fixes et mobiles a battu un nouveau record en 2021, selon les données de l'Arcep.

C'est une dynamique voulue par le régulateur des télécommunications : les opérateurs télécom doivent investir massivement dans l'amélioration de leurs réseaux fixes et mobiles pour répondre à la montée des usages et à la nécessaire modernisation des équipements dans un domaine qui évolue très rapidement.

Entre la fibre optique déployée rapidement via le plan France Très haut débit et la 5G dont le rythme de déploiement est particulièrement rapide, les opérateurs ont de quoi faire et y mettent les moyens.

Selon les données de l'Arcep, le niveau d'investissement a battu un nouveau record en 2021 en atteignant 14,9 milliards d'euros (hors acquisition de fréquences mobiles), en progression de 10% par rapport à l'année précédente.

Le régulateur note que les boucles locales fixes et mobiles à très haut débit représentent à elles seules 8,5 milliards d'euros investis. La question de la participation des GAFAM, gros utilisateurs des "tuyaux" déployés par les opérateurs, à ce lourd effort d'investissement est donc plus que jamais d'actualité pour continuer à tenir le rythme.

Croissance des revenus, une 5G encore peu plébiscitée

L'Arcep observe par ailleurs que les opérateurs ont renoué avec la croissance des revenus en 2021 en gagnant +2,5%. Elle se joue surtout côté mobile avec la remontée des usages en itinérance, délaissés durant la pandémie, tandis que les appareils mobiles se vendent un peu mieux.

Pour le fixe, c'est la transition vers le très haut débit, avec des abonnements un peu plus chers qu'en ADSL, qui génère la croissance des revenus. La fermeture programmée du réseau cuivre et donc l'abandon de l'ADSL va maintenir cette dynamique ces prochaines années.

Pour la 5G, l'Arcep décompte 3 millions de clients sur le marché français, soit 4% environ du total des 80 millions de cartes SIM activées. La proportion des clients 4G est pour sa part de 82% avec une consommation mensuelle de 12 Go par mois, en progression de 1 Go sur un an.

Enfin, 2021 aura vu pour la première fois le nombre d'abonnements à la fibre dépasser celui des abonnements ADSL : 14,5 millions pour le premier contre 14,4 millions pour le second à fin 2021, avec un écart qui devrait se creuser de plus en plus vite ces prochaines années.