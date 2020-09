La chaîne Téléfoot également distribuée par Orange

Et de quatre… Après SFR, Bouygues Telecom puis Free, c'est avec Orange que le groupe Mediapro signe un accord de distribution pour la chaîne Téléfoot.

Les abonnés de la TV d'Orange vont ainsi pouvoir également profiter de la chaîne et de ses huit canaux multiplex Téléfoot Stadium avec une disponibilité à partir du jeudi 10 septembre. Une offre qui comprend des programmes et magazines dédiés au football.

? TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT disponible dès ce jeudi 10 septembre sur @orange !#TelefootLaChaine pic.twitter.com/z7lkWb311q — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) September 9, 2020

Mediapro est le diffuseur de près de 80 % de la Ligue 1, ainsi que pour des matchs de la Ligue 2 de football en France. Dans le cadre d'un accord avec Altice France sur la revente des droits UEFA, des matchs de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League pour la saison 2020-2021 seront codiffusés par Téléfoot et RMC Sport.

Téléfoot est disponible pour 25,90 € par mois avec un engagement de 12 mois. Sans entrer dans les détails, Orange évoque pour dans les prochaines semaines, plusieurs autres offres d'abonnement à Téléfoot, avec et sans engagement. Pour le moment, il n'y a pas d'annonce concernant un accord de distribution avec Canal+.

.@orange et MEDIAPRO annoncent un accord pour la distribution de la chaîne TELEFOOT https://t.co/BoS3k8oj5g pic.twitter.com/KFTLR898xn — Service Presse Orange (@presseorange) September 9, 2020

Rappelons que Téléfoot est aussi disponible en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI) à 29,90 € par mois sans engagement (25,90 € avec engagement) et qu'il existe une offre groupée avec Netflix à 29,90 € par mois (engagement de 12 mois ; HD avec deux écrans en simultané), ainsi qu'une offre Pass Mobile Only uniquement accessible sur smartphone et tablette à 14,90 € par mois (sans engagement ; sans l'UEFA).