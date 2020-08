Téléfoot arrive aussi sur Freebox

La chaîne Téléfoot sera également distribuée par Free et sur Freebox. Un accord de distribution a été conclu entre Mediapro et Free.

Après SFR puis Bouygues Telecom, c'est au tour de Free de signer un accord de distribution avec Mediapro pour la diffusion de la chaîne Téléfoot. Elle sera donc également accessible sur Freebox (ADSL et fibre optique).

L'accord porte sur les saisons 2020-2021 à 2023-2024. Avec ou sans engagement, la chaîne Téléfoot sera proposée en option pour les abonnés Freebox éligibles. Cela comprend également l'offre groupée avec Netflix (HD avec deux écrans en simultané) de Téléfoot.

? Découvrez toutes les offres d'abonnement !



? Le détail complet ? https://t.co/yaYcNAFwtr



? Ouverture des abonnements à partir du 17 août#TelefootLaChaine pic.twitter.com/H62ZLAx0h5 — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) August 12, 2020

" Les abonnés Freebox pourront bénéficier de l'intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium. […] Les abonnés pourront aussi profiter des matchs en Ultra HD : les 2 affiches du vendredi et du dimanche soir seront diffusées sur le canal Téléfoot 4K lors de chaque journée de Championnat ", écrivent Free et Mediapro dans un communiqué.

Mediapro est le diffuseur de plus de 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football en France. Dans le cadre d'un accord avec Altice France sur la revente des droits UEFA, des matchs de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League pour la saison 2020-2021 seront codiffusés par Téléfoot et RMC Sport.

Ne reste désormais plus qu'à obtenir un accord de distribution avec Orange, voire Canal+, en rappelant également l'existence de discussions avec par exemple Facebook. L'accès à Téléfoot via un abonnement internet est à plusieurs facettes avec aussi l'OTT (Over The Top ; hors offre du FAI).

Free n'aura jamais été aussi présent sur le foot. L'accord de distribution pour Téléfoot s'ajoute à son application Free Ligue 1 Uber Eats sur smartphone et Freebox, notamment pour visionner les meilleurs moments de tous les 380 matchs de la Ligue 1 par saison. Des extraits de 30 secondes avec un différé d'au moins une minute et pour jusqu'à 60 clips par match.