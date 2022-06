Telegram lance un abonnement payant

À l'approche du demi-milliard d'utilisateurs actifs fin 2020 pour la messagerie Telegram, son fondateur et patron Pavel Durov avait évoqué le lancement de services payants à partir de 2021. Ainsi, une monétisation de Telegram via des utilisateurs premium.

" Avec sa croissance actuelle, Telegram est en passe d'atteindre des milliards d'utilisateurs et de nécessiter un financement approprié. Quand un projet technologique atteint cette envergure, il y a généralement deux options : commencer à gagner de l'argent pour couvrir les coûts ou vendre la société ", avait-il déclaré à l'époque.

Soulignant qu'il avait jusqu'à présent couvert la majeure partie des dépenses en lien avec Telegram via son propre argent, l'homme qui a fait fortune en créant le réseau social VKontakte (VK) populaire en Russie - dont il a été écarté - avait mentionné le besoin d'au moins quelques centaines de millions de dollars par an.

Sans dégrader l'expérience gratuite avec Telegram

C'est finalement dans le courant de ce mois de juin 2022 qu'un abonnement payant Telegram Premium sera introduit. Cet abonnement permettra à quiconque d'obtenir " des fonctionnalités, une vitesse et des ressources supplémentaires. "

Sans entrer dans les détails, Pavel Durov fait allusion à un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités, la possibilité de transférer des fichiers plus volumineux, des réactions et stickers exclusifs. Il précise que les fonctionnalités existantes resteront gratuites et que de nombreuses autres fonctionnalités gratuites sont à venir.

Par ailleurs, le commun des utilisateurs pourra consulter les fichiers plus volumineux mis en ligne par les utilisateurs Premium, voir et interagir avec les réactions et stickers Premium. Selon Pavel Durov, le financement de Telegram doit se faire principalement par les utilisateurs, et non les annonceurs malgré des expériences dites concluantes avec la publicité dans les chaînes publiques.

Pour le moment, aucun prix officiel n'est annoncé concernant l'abonnement premium avec Telegram. L'analyse d'une application bêta a laissé entrevoir un tarif de 4,99 $ par mois.