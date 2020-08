Telegram introduit les appels vidéo sur Android et iOS

À l'occasion de son septième anniversaire, l'application de messagerie sécurisée Telegram lance le support des appels vidéo sur Android et iOS. Il s'agit toutefois d'une version préliminaire en alpha, et uniquement pour les appels en face à face avec donc deux interlocuteurs.

Telegram précise qu'un appel vidéo est lancé depuis la page de profil des contacts, avec la possibilité d'une activation ou désactivation à tout moment au cours d'un appel vocal. Le mode d'incrustation picture-in-picture est de la partie.

Comme pour les appels vocaux et les messages, le chiffrement de bout en bout est pris en charge pour les appels vidéo.

L'arrivée des appels vidéo avait été évoquée en début d'année, en période de confinement pour cause d'épidémie de coronavirus. Telegram avait alors annoncé plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par mois et un besoin d'un outil de communication vidéo de confiance, à la fois sécurisé et agréable à utiliser.

À noter toutefois qu'en avril, Telegram faisait mention d'appels vidéo de groupe pour dans le courant de cette année 2020. Les appels vidéo de groupe sont toujours prévus, mais il faudra encore patienter quelques mois.

Telegram souligne des applications pour Android et iOS qui disposent de versions reproductibles. " Quiconque peut vérifier le chiffrement et confirmer que leur application utilise le même code open source que nous publions à chaque mise à jour. "