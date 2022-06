Voici ce que Telegram propose avec sa version payante

Quelques jours après l'annonce de l'arrivée prochaine d'un abonnement payant, l'application de messagerie Telegram en dévoile la teneur précise et le prix dans le cadre d'une offre qui est baptisée Telegram Premium.

Facturé 5,49 € par mois, Telegram Premium permet de doubler la taille maximale pour l'envoi des fichiers qui passe ainsi à 4 Go. De tels fichiers volumineux peuvent être téléchargés par tous les utilisateurs de Telegram. Cela étant, les abonnés Premium profitent de la meilleure vitesse de téléchargement possible.

Un doublement des limites se retrouve également dans le suivi de jusqu'à un millier de canaux pour les abonnés Premium, créer 20 dossiers de discussions avec 200 discussions chacun, épingler 10 discussions, enregistrer 10 stickers ou encore jusqu'à 20 liens t.me publics.

Parmi d'autres aspects réservés aux abonnés Premium, la création de jusqu'à quatre comptes, la transcription en texte des messages vocaux, des biographies plus longues et des photos de profils animées, des badges, stickers et réactions exclusives, une gestion plus fine des discussions, une expérience sans publicité.

Les utilisateurs gratuits ne sont pas oubliés

" C'est le commencement de la monétisation viable de Telegram. Nous croyons que le développement de Telegram doit être principalement propulsé par ses utilisateurs, et non par des annonceurs. De cette manière, nos utilisateurs resteront toujours notre principale priorité. "

Telegram réitère toutefois que les fonctionnalités existantes resteront gratuites et que d'autres fonctionnalités gratuites sont à venir, comme c'est le cas avec le déploiement d'une mise à jour.

L'application de messagerie Telegram revendique désormais 700 millions d'utilisateurs actifs par mois. Il n'aura finalement pas fallu attendre le cap du milliard pour voir apparaître une offre payante et permettre à la plateforme de mieux supporter ses coûts de fonctionnement inhérents.