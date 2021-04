Des télémètres laser Duka et Xiaomi à partir de 18€

Le bon plan du jour concerne le télémètre laser Duka LS-P, un outil de mesure haute précision qui est actuellement en promotion sur Gearbest. Cet appareil issu de la gamme Xiaomi est livré directement prêt à l'emploi. Ses mesures sont précises au millimètre près et se réalisent jusqu'à 40 m. Il dispose également de 11 fonctionnalités de contrôle de manière à réaliser tous les types de mesure dont vous avez besoin.

Le télémètre embarque une batterie haute capacité qui lui permet de réaliser plus de 3 500 mesures avant d'avoir besoin d'être rechargé. Le boitier peut se recharger facilement au moyen d'un câble USB également fourni.

Vous pourrez trouver le Duka LS-P 18 € chez Gearbest avec le code G644751B36D53000 et une livraison gratuite.



Vous trouverez aussi le télémètre Duka LS5 en promotion, ce modèle est cette fois-ci équipé d'un écran OLED tactile avec 18 fonctionnalités de mesure, le tout condensé dans un appareil minimaliste. Les mesures sont toujours précises au millimètre près et jusqu'à 40m. Le télémètre est aux dimensions de 95 x 26,5 x 13 mm avec un poids de seulement 38 g.

L'appareil est en aluminium, et son écran est protégé par un écran en verre trempé 4H en cas de chute, et peut réaliser 4 000 mesures avant d'avoir besoin d'une recharge grâce à sa batterie 280 mAh. La recharge se fera simplement via son câble USB-C fourni avec l'appareil.

En ce moment Gearbest propose le Duka LS5 à 20 € seulement en utilisant le coupon H65CD28B60D12000. La livraison est à moins de 1 € !

Duka 40m Code promo: H65CD28B60D12000 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le Samsung Galaxy A51, les AirPods Pro et le gimbal DJI Osmo Mobile 3 à prix réduit, mais aussi le smartphone Samsung Galaxy Note20 Ultra en promotion !