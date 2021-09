Téléphonie par IP : de nombreux avantages pour les entreprises

La téléphonie sur IP (Internet Protocol) aussi appelée VoIP (Voice over Internet Protocol) est un mode de téléphonie qui utilise le réseau internet. Elle s'impose de plus en plus, et notamment au niveau des entreprises.

La téléphonie sur IP permet de numériser la voix et de la transporter via internet vers son destinataire, comme un simple transfert de données. Avec le très haut débit, la VoIP est de plus en plus utilisée. Elle permet de réaliser d'importantes économies mais apporte également de nombreux autres avantages. Vous bénéficiez par exemple toujours d’un numéro qui est accessible depuis n’importe quel téléphone.

Réduction des coûts

Ce système utilise le réseau de l'entreprise, les appels en interne sont donc totalement gratuits. Les appels vers l'extérieur sont par contre payants, mais avec un faible coût comparé à la téléphonie classique.





Installation facile

Il est impératif d’utiliser un matériel adéquat et de disposer d’une connexion performante. Une fois le téléphone sur le réseau, l’opérateur que vous aurez choisi pourra déployer lui-même la VoIP très facilement.



Travail d’équipe

La VoIP facilite la communication entre les équipes et les employés, permettant la création de conférences par exemple avec comme finalité une optimisation de votre business.





Mobilité

Avec ce système, chaque utilisateur est associé à un poste et non à une ligne fixe. Il peut donc facilement récupérer les appels sur son mobile et être joignable partout, y compris donc en dehors de l'entreprise. Les transferts d’appel sont aussi efficaces et permettent depuis l’accueil de l’entreprise de renvoyer l’appel vers le bon destinataire. Idéal pour le télétravail.





Intégration à des logiciels

La VoIP peut être associée à des logiciels pour la prospection commerciale, la gestion de relation client ou même du support.



Beaucoup d’opérateurs existent sur le marché, citons par exemple Aircall, une startup parisienne opérant en Europe et aux États-Unis, qui propose une solution de téléphonie "cloud" aux entreprises, en particulier aux call centers. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à aller voir le site aircall.io, spécialiste de la téléphonie d'entreprise.