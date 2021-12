Itinérance mobile en UE : pas de surcoûts jusqu'en 2032

Avant 2017, utiliser son téléphone portable dans un pays de l'Union européenne pouvait exposer à des surcoûts, qu'il s'agisse d'appels, d'envoi de SMS / MMS ou plus encore d'utilisation de l'Internet mobile.

Après avoir plafonné ces coûts supplémentaires du roaming, la Commission européenne a décidé de les abolir. Depuis 2017, il est possible d'utiliser son forfait mobile dans toute l'Union européenne comme dans son pays d'origine, avec éventuellement une enveloppe data incluse, sans coûts supplémentaires (hors cas spécifiques).

Ce dispositif vise à éliminer le choc de la facture salée au retour des vacances ou des déplacements professionnels et à faciliter l'utilisation des services mobiles à l'étranger, selon le slogan "Roam like at home".

Il n'est cependant pas définitif et est soumis à révision régulière, en fonction de l'évolution du marché mobile. Le mécanisme en place devait arriver à son terme en 2022 mais, dès à présent, la Commission européenne annonce trouvé un accord pour prolonger l'itinérance sans surcoût en zone UE pendant dix années supplémentaires, soit jusqu'en 2032.

Elle reste valable pour les 27 Etats-membres de l'UE, plus l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein mais exclut désormais le Royaume-Uni et intègre la 5G, à charge pour les opérateurs d'avertir éventuellement de facteurs spécifiques (couverture, débits) qui pourraient en modifier l'expérience utilisateur.