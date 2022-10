Le télescope spatial James Webb s'est récemment attaqué à un monument de l'astronomie en proposant sa propre vision d'un cliché connu à travers le monde et dont la référence était jusqu'ici proposée par Hubble.

Ce cliché mythique, c'est celui des "piliers de la création", une image prise en 1995 par Hubble qui présente des nuages de poussière prenant la forme de colonnes dans la nébuleuse de l'Aigle.

Rien n'échappe à l'oeil du télescope James Webb

Le télescope Hubble avait observé plusieurs fois cette formation spectaculaire qui a été reprise des millions de fois à travers le monde pour aborder la thématique de l'astronomie et des observations longue distance.

A gauche l'observation du JWST, à droite celle d'Hubble

James Webb s'est donc attelé à proposer sa propre vue de la formation et nous livre un nouveau regard sur la nébuleuse qui renvoie presque Hubble au rang de télescope amateur.

Le cliché présente une observation des piliers dans l'infrarouge proche avec un niveau de détails saisissant. Comparé à l'image fournie par Hubble, on remarque immédiatement des dizaines d'étoiles nouvellement formées au sein des colonnes, mais également en fond.

L'image proposée Hubble ne peut pas rivaliser, tout simplement parce qu'elle ne s'appuie que sur la lumière visible. En plongeant dans les infrarouges, James Webb peut livrer bien plus de détails jusqu'ici invisibles.

Grâce au nouveau cliché, les scientifiques peuvent étudier la nébuleuse plus en profondeur et compter puis identifier les étoiles en formation en son coeur. Il devient également possible d'estimer la quantité de gaz et de poussière et de mieux connaitre le processus de fabrication des étoiles au coeur de ces nurseries spatiales.

La nébuleuse de l'aigle est localisée à plus de 6 500 années-lumière de nous, un cliché ultra haute définition (8423x14589 pixels pour 163,44 Mo) est disponible via ce lien pour les amateurs.