Le JWST nous offre une tarentule cosmique

La nébuleuse de la Tarentule doit ce surnom à ses longs filaments poussiéreux. Il est autrement plus poétique que NGC 2070. Elle est située à 161 000 années-lumière dans le Grand Nuage de Magellan. L'Agence spatiale américaine explique que c'est la région de formation d'étoiles la plus grande et la plus lumineuse du groupe d'une soixantaine de galaxies dont fait partie notre Voie lactée.

La Nasa souligne également que la nébuleuse de la Tarentule abrite les étoiles les plus chaudes et les plus massives connues. Avec ses instruments scientifiques, le télescope spatial James Webb n'a pas manqué l'occasion de capturer des images de cette nébuleuse. Elles ont été prises à différentes longueurs d'onde.

La nébuleuse de la Tarentule avec NIRCam, MIRI et NIRSPec

Une image (mosaïque) prise par le dispositif d'imagerie infrarouge proche NIRCam (Near-Infrared Camera) couvre 340 années-lumière de la nébuleuse de la Tarentule et permet d'observer différemment la formation d'étoiles. Ce sont notamment des dizaines de milliers de jeunes étoiles qui n'avaient jamais été observées jusqu'à présent. En bleu pâle, il s'agit de la zone la plus active avec de jeunes étoiles massives.

Une autre image prise par l'instrument infrarouge moyen MIRI (Mid-Infrared Instrument) du James Webb se concentre par exemple sur la zone entourant l'amas d'étoiles central au sein de la nébuleuse de la Tarentule. Les étoiles chaudes disparaissent, tandis que les gaz et la poussière plus froids brillent.

Le spectrographe infrarouge proche NIRSPec (Near-Infrared Spectrograph) du télescope spatial a par ailleurs capturé une très jeune étoile avec encore un nuage de poussière autour d'elle. Cette étape de sa formation en action n'aurait pas pu être ainsi dévoilée sans l'instrument du James Webb.

" Le processus de formation des étoiles recèle encore de nombreux mystères. […] Webb a déjà commencé à révéler un univers jamais vu auparavant, et ne fait que commencer à réécrire l'histoire de la création stellaire ", s'enthousiasme la Nasa. Pour profiter au mieux de spectacle, les images sont disponibles sur le site Webb Space Telescope du Space Telescope Science Institute.

N.B. : Source des images : NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team.