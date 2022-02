Le télétravail augmenterait l'anxiété numérique

Avec la crise sanitaire du Covid-19, le télétravail a été très largement mis sur le devant de la scène, et ce même si tous les métiers ne peuvent évidemment pas s'accommoder d'un tel mode de travail à distance. Au cours de cette période, le télétravail a été une première expérience de ce type pour beaucoup. Heureuse ou malheureuse en fonction des cas.

Selon un rapport de F-Secure et une étude réalisée auprès de 7 200 internautes dans neuf pays, le télétravail, et en particulier depuis le domicile, implique une hausse de ce qui est présenté comme l'anxiété numérique par analogie au concept d'éco-anxiété face au changement climatique et aux crises environnementales.

F-Secure est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et son constat d'anxiété numérique en hausse est intimement lié à son domaine d'activité. À 67 %, la population des télétravailleurs s'inquiète davantage de leur sécurité et de leur confidentialité en ligne que leurs homologues au bureau (59 %).

Retour de bâton de l'éveil à la cybersécurité

Globalement, tout un ensemble de facteurs d'inquiétude est nettement plus marqué chez ceux qui travaillent à distance depuis leur domicile. C'est le cas pour le sentiment que l'internet devient un lieu plus dangereux, une crainte vis-à-vis de nouveaux appareils connectés ou du Wi-Fi public.

Dans le même temps, on peut se demander si ce n'est pas tout simplement une vigilance accrue avec une meilleure prise de conscience des risques de cybersécurité à gérer par soi-même, sans pouvoir déléguer cette tâche à une équipe dédiée au bureau. Une conséquence de cette prise de conscience est alors un stress plus élevé et des changements dans les habitudes en ligne.

Évidemment, F-Secure voit en ces pratiques de cybersécurité des moyens pour réduire l'anxiété numérique (systèmes à jour, mots de passe forts pour le routeur domestique et le Wi-Fi, VPN pour la connexion…).