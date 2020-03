Télétravail : l'ARCEP explique comment optimiser sa connexion à Internet

Le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a récemment mis en ligne un ensemble de conseils visant à permettre aux télétravailleurs de profiter pleinement de leur connexion à Internet pour exercer dans les meilleures conditions.

Pendant cette période de confinement, nombreux sont les Français à travailler en ligne lorsque l'activité le permet, mais tous n'ont pas l'habitude de gérer leur connexion réseau et certains peinent ainsi à transmettre leurs données.

Dans le cadre d'une connexion WiFi, l'ARCEP rappelle que la position de la Box qui émet le signal a une importance capitale : plus on s'éloigne de la box, plus le signal est amené à être affaibli ou à perdre en qualité. Il est donc conseillé autant que possible de positionner sa box dans une pièce centrale du domicile, ou à proximité de la zone de travail. Un positionnement en hauteur permet par ailleurs d'offrir une meilleure couverture en limitant les obstacles placés au sol . En outre, il vaut mieux également éloigner les autres dispositifs sans fil qui pourraient perturber le signal.

Par ailleurs, il est recommandé de privilégier la connexion sur la bande 5 GHz si disponible qui est plus performante que la 2,4 GHz et offre une qualité de signal plus importante et est moins perturbée par le Blutooth et autres signaux radio.

Autre option pour mieux travailler à la maison : le partage 4G qui permet à la famille de continuer à profiter de la ligne ADSL pour la TV par IP, le surf et les jeux tout en profitant d'une connexion dédiée à son poste de travail. Il faut toutefois vérifier que votre forfait n'est pas limité ou que votre enveloppe data est suffisante.