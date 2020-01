Téléviseurs : la certification 8K est là !

La 8K Association (8KA) profite ainsi du CES de Las Vegas pour annoncer avoir achevé la certification concernant les téléviseurs 8K. Une certification qui permettra aux consommateurs de s'assurer d'un certain niveau de qualité et de prestations lorsqu'ils achèteront leur téléviseur certifié 8K.

Dans les grandes lignes, les téléviseurs en question devront ainsi :

Proposer une définition de 7680 x 4320 pixels au moins

Proposer une fréquence d'images en entrée de 24, 30 et 60 images par seconde

Afficher une luminosité d'écran de plus de 600 cd au m²

Prendre en charge le codec HEVC

Disposer de prises HDMI 2.1

Sur ce dernier point, rappelons que le HDMI 2.1 permet de prendre en charge des contenus jusqu'en 10K mais surtout en 8K à 60 images par seconde et en 4K à 120 images par seconde. La bande passante du HDMI 2.1 est de 48 Gb/s contre seulement 18 Gb/s pour le HDMI 2.0, le choix est donc tout naturel pour la certification 8K.

Plusieurs téléviseurs certifiés 8K devraient être commercialisés dans le courant de l'année, proposés par la plupart des grands fabricants. Ne reste désormais plus qu'aux créateurs de contenus et vidéastes de s'équiper en matériel compatible, et aux diffuseurs d'adapter leurs canaux.