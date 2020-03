Bon plan : la Xiaomi Mi TV 4S est à 408 € seulement ainsi que Samsung, CHiQ, LG, ... !

Le bon plan du jour concerne la marque Xiaomi et en particulier sa télévison Xiaomi Mi TV 4S qui est actuellement en promotion !

Elle est équipée d'un système de smart TV qui vous donnera accès à plusieurs applications via le portail Google Play Store et vous permettra de piloter le téléviseur à la voix via Google Assistant. Au niveau sonore intégrée, la télévision de chez Xiaomi offre une puissance de 8 Watts et supporte les standards DTS-HD et Dolby Audio.

La Xiaomi Mi TV 4S fonctionne sous Android TV. Le modèle qui bénéficie de la réduction actuelle est une smart TV de 43 pouces qui dispose d'un écran avec dalle Full LED 4K ultra. Elle embarque un SoC MTK6886 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage et propose des connectiques HDMI (3 ports), USB 2.0 (3 ports) et du WiFi / Bluetooth pour les connectivités sans fil.

Vous trouverez cette Xiaomi Mi TV 4S en promotion chez GearBest au prix réduit de 408 € au lieu de 855 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Il est à savoir que vous pourrez également trouver le téléviseur Xiaomi Mi TV 4A en promotion chez la Fnac.

La Xiaomi Mi LED TV 4A Pro 32 dispose d'un écran LED de 32 pouces et d'une définition de 1366 x 768 pixels. Il s'agit d'un téléviseur connecté fonctionnant avec Android TV comme la Mi TV 4S. Elle est équipée d'un SoC quadcore Amlogic (ARM Cortex-A53) associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC.

Vous trouverez la télévision Xiaomi Mi TV 4A au prix réduit de 199,89 € au lieu de 399,99 € chez la Fnac.

Mais les télévisions de chez Xiaomi ne sont pas les seules à bénéficier de promotions, vous pourrez en trouver d'autres chez Amazon, Cdiscount, Boulanger :



